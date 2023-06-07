Число отравившихся суррогатным сидром выросло до 96

Фото: Фотобанк Московской области / Антон Чернов
В Минздраве России сообщили о 96 пострадавших от отравления суррогатным сидром, 30 из них скончались
В Минздраве сообщили, что общее число отравившихся в России суррогатным сидром увеличилось до 96, 30 человек из них погибли, передаёт РИА Новости. Уточняется, что в числе пострадавших также есть беременная женщина и пять несовершеннолетних.
Напомним, что в понедельник, 5 июня, стало известно о массовых отравлениях сидром в Самарской и Ульяновской областях. Все пострадавшие употребляли напиток «Мистер Сидр». Как позже выяснилось, в нём содержался смертельно опасный яд — метанол. Затем случаи отравления суррогатным сидром были выявлены и в других регионах страны.
По данному факту сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Анара Гусейнова, однако в суде он свою вину не признал.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ещё один мужчина отравился суррогатным алкоголем в Ижевске, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Напомним, что в понедельник, 5 июня, стало известно о массовых отравлениях сидром в Самарской и Ульяновской областях. Все пострадавшие употребляли напиток «Мистер Сидр». Как позже выяснилось, в нём содержался смертельно опасный яд — метанол. Затем случаи отравления суррогатным сидром были выявлены и в других регионах страны.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ещё один мужчина отравился суррогатным алкоголем в Ижевске, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Яна Таёжная