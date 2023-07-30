Число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до 8 человек

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Количество погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми, десять человек госпитализированы. Об этом сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов.
Уточняется, что двое из десяти госпитализированных людей находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, ранее в результате урагана в республике Марий Эл, который привел к обрушению деревьев, двадцать два человека получили травмы Отдел МЧС региона упомянул о 11 раненых и шести погибших, включая трех взрослых и трех детей, которые отдыхали с родителями в палатках у озера. Инцидент произошел в палаточном лагере на территории необустроенного пляжа.
В настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия, дороги на территорию очищены. Со вчерашнего дня на территории 8 субъектов Приволжского федерального округа, а именно Республики Татарстан, Марий Эл, Чувашской Республики, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областей порывы ветра достигают 27 м/с.
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Напомним, ранее в результате урагана в республике Марий Эл, который привел к обрушению деревьев, двадцать два человека получили травмы Отдел МЧС региона упомянул о 11 раненых и шести погибших, включая трех взрослых и трех детей, которые отдыхали с родителями в палатках у озера. Инцидент произошел в палаточном лагере на территории необустроенного пляжа.
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Екатерина Коршунова