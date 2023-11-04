Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128

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Число погибших в результате землетрясения в Непале увеличилось до 128 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6 в Непале, при этом сообщалось о более чем 54 погибших и множестве пострадавших.
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