Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 54

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Количество жертв, погибших в результате землетрясения в Непале, увеличилось до 54 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.
В настоящее время имеются данные о 54 погибших и значительном числе раненых, указывает агентство со ссылкой на официальных лиц.
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