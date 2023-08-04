Число погибших после схода оползня в Грузии достигло семи

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Количество жертв схода оползня в Шови в Грузии увеличилось до семи. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Он посетил место происшествия и резюмировал, что ситуация остаётся очень тяжёлой, под завалами несколько коттеджей, в которых могут ещё находиться люди.
Гарибашвили добавил, что уже удалось эвакуировать 210 человек. В скором времени на место прибудут отряды Минобороны для помощи в ликвидации происшествия.
В понедельник, 7 августа, в Грузии объявили днём траура по погибшим в результате схода оползня.
Ранее сообщалось, что в местечке Шови в Грузии сошёл мощный оползень. Пострадали объекты инфраструктуры, в том числе и туристической. На месте работают поисково-спасательные службы, под завалами могут находиться ещё десятки человек, до которых не смогли дозвониться родственники.
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Гарибашвили добавил, что уже удалось эвакуировать 210 человек. В скором времени на место прибудут отряды Минобороны для помощи в ликвидации происшествия.
Ранее сообщалось, что в местечке Шови в Грузии сошёл мощный оползень. Пострадали объекты инфраструктуры, в том числе и туристической. На месте работают поисково-спасательные службы, под завалами могут находиться ещё десятки человек, до которых не смогли дозвониться родственники.
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Анастасия Чинкова