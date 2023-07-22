Число погибших при ЧП в торговом центре в Москве выросло до четырех человек

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Еще троих погибших нашли в торговом центре «Времена года» в Москве после прорыва трубы с кипятком. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Напомним, ранее горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте. В Москве после прорыва кипятка в торговом центре госпитализированы 4 человека. Ещё 20 людям медики оказывают помощь. Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Также в здании остаются заблокированные посетители. Спасатели пытаются найти место, где перекрывается труба. Один человек без вести пропал. Позже его обнаружили: он кричал о помощи, но спасатели не могли к нему подобраться из-за пара. В результате он погиб.
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Екатерина Коршунова