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Число погибших при ЧП в торговом центре в Москве выросло до четырех человек

22 июля 2023, 16:56

Фото: iStock/Marat Musabirov

Еще троих погибших нашли в торговом центре «Времена года» в Москве после прорыва трубы с кипятком. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что около 70 человек пострадали, девять из них — госпитализированы.

Напомним, ранее горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте. В Москве после прорыва кипятка в торговом центре госпитализированы 4 человека. Ещё 20 людям медики оказывают помощь. Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Также в здании остаются заблокированные посетители. Спасатели пытаются найти место, где перекрывается труба. Один человек без вести пропал. Позже его обнаружили: он кричал о помощи, но спасатели не могли к нему подобраться из-за пара. В результате он погиб.

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В московском ТЦ, где случился прорыв кипятка, погиб человек
#торговый центр
#Москва
#кипяток
#ЧП
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Под Челябинском лесовоз врезался в автомобиль, где находилась команда по велоспорту
22 июля 2023, 17:00

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Столкновение лесовоза и легкового автомобиля произошло под Челябинском, на 13 км автодороги Кыштым — Большие Егусты.
Об этом сообщает telegram-канал Департамента информационной политики Свердловской области. В ДТП пострадали свердловские спортсмены-велосипедисты.
 
В аварии пострадали 6 человек, которые находились на обочине дороги. Пострадавшими оказались члены команды Свердловской области по велоспорту и их тренер. Они госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

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В Ленобласти во время обрушения моста погиб человек

На трассе Казань – Оренбург погибли дети
#авария
#ДТП
#лесовоз
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В Ленобласти во время обрушения моста погиб человек
22 июля 2023, 16:40

Фото: iStock/Motortion

Один человек скончался, четверо пострадали при обрушении пешеходного моста в городе Луга.
РЕН ТВ сообщает, что пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Один человек погиб.
 
Трагедия произошла на ежегодном фольклорном празднике «Ольгины берега». Очевидицы рассказывают, что люди стали забираться на мостик, чтобы лучше было видно представление. На мосту оказалось так много людей, что он не выдержал их веса и сложился «как карточный домик».
 
По данным свидетелей происшествия, мост не старый и находился в новой пешеходной зоне. По их предположениям, он просто не был рассчитан на такое количество людей.

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В Москве после прорыва кипятка в торговом центре госпитализированы 4 человека

В московском ТЦ, где случился прорыв кипятка, погиб человек
#Луга
#Ленобласть
#мост
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В московском ТЦ, где случился прорыв кипятка, погиб человек
22 июля 2023, 16:31

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте.
Shot пишет, что в торговом центре «Времена года» во время прорыва трубы погиб человек.
 
Baza сообщает, что прорыв трубы с кипятком случился под цехами «Глобус Гурмэ» на -1 этаже. Пар, который стал подниматься вверх, и кипяток стали причиной госпитализации 4 человек. 20 человек получили медицинскую помощь на месте.  
 
Сообщалось, что один человек без вести пропал. Позже его обнаружили: он кричал о помощи, но спасатели не могли к нему подобраться из-за пара.

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В Ленобласти рухнул пешеходный мост с людьми
#Москва
#торговый центр
#кипяток
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Спасатели ищут человека, пропавшего после прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года»
22 июля 2023, 16:28

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Одного человека ищут в торговом центре «Времена года» в Москве после прорыва горячей воды. Телеграм-канала Mash сообщает, что он может находиться между 2 и 3 ярусами.
Уточняется, что на 2 этаже находятся холодильники, воды там нет. Человек просит помощи. ГВС перекрыли, однако из-за высокой температуры туда сложно добраться.

Напомним, ранее горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте. В Москве после прорыва кипятка в торговом центре госпитализированы 4 человека. Ещё 20 людям медики оказывают помощь. Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Также в здании остаются заблокированные посетители. Спасатели пытаются найти место, где перекрывается труба. 

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#спасатели
#ЧП
#поиски человека
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В Истре начался штурм захваченного вооруженным мужчиной дома
22 июля 2023, 16:10

Фото: iStock/blinow61

СОБР начал штурм дома в подмосковной Истре, в котором забаррикадировался вооруженный мужчина. Об этом сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева в своем телеграм-канале.
Как сообщает Витушева, при штурме дома используется газ. 

Уточняется, что дом был выставлен на продажу за миллиард рублей. Хозяйка дома рассказала, что не знает преступника. На данный момент она находится за пределами страны.

Глава округа отметила, что злоумышленник психически нездоров.

Напомним, ранее в элитный подмосковный посёлок «Шервуд» проник вооруженный мужчина в камуфляже и бронежилете. Разбитое окно в коттедже охрана заметила примерно в 8 утра. Охранники решили проверить территорию. Из комнаты вышел неизвестный с ружьём. Сотрудники охраны спрятались и вызвали правоохранителей. Полиция и силовики решили штурмовать дом. По предварительным данным, внутри находится заложник. Возбуждено уголовное по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в поселке «Шервуд».

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#Истра
#нападение
#штурм
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В Ленобласти рухнул пешеходный мост с людьми
22 июля 2023, 16:00

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Пешеходный мост с людьми обвалился в ленинградской Луге.
Shot пишет, что есть пострадавшие. Их доставили в больницу. Число пострадавших уточняется.
 
Мост рухнул на набережной рядом со спортивным комплексом, пишет 78.

По словам очевидцев, ЧП случилось около трёх часов дня во время проведения фольклорного фестиваля "Ольгины берега": Деревянно-металлический мост на набережной просто сложился пополам, пишет Mash. 

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#Ленобласть
#мост
#пешеходный мост
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В Москве после прорыва кипятка в торговом центре госпитализированы 4 человека
22 июля 2023, 15:53

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Ещё 20 людям медики оказывают помощь.
Горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте. Baza пишет, что все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести.
 
Также в здании остаются заблокированные посетители. Спасатели пытаются найти место, где перекрывается труба. Из вентиляции и подземных сооружений идёт горячий пар.
 
По предварительной информации, прорыв трубы случился на втором этаже торгового центра.

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#Москва
#кипяток
#Времена года
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На трассе Казань – Оренбург погибли дети
22 июля 2023, 15:46

Фото: iStock/conejota

Двое детей 12 и 14 лет погибли в аварии на трассе Казань – Оренбург.
Телеграм-канал Mash Iptash пишет, что ДТП случилось на выезде со второстепенной дороги. Renault Kaptur влетела в грузовик Scania.
 
В аварии пострадали 12-летний ребенок и женщина, которая была за рулём легковушки. Их госпитализировали с тяжелыми травмами.

Двое детей 12 и 14 лет погибли.

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#ДТП
#авария
#дети
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В Монголии на границе с РФ обнаружен патоген бубонной чумы
22 июля 2023, 15:29

Фото:istockphoto/Wirestock

Специалисты выявили патоген бубонной чумы в мёртвом сурке в монгольском регионе Завхан, который находится на границе с Тувой.
ТАСС пишет, что пока не выявлено заразившихся инфекцией людей. Руководитель отдела общественного здравоохранения экстренной рабочей службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций страны Лхунрэв Роломжав сообщила, что мертвого детеныша сурка обнаружили 19 июля.
 
Экспресс-тест дал положительный результат. Бактериологические исследования 22 июля показали в пробах содержание патогена бубонной чумы.
 
Местным жителям напомнили о том, что охотиться на сурков и употреблять их мясо запрещено. По последним данным, в Монголии обнаружены 137 природных очагов чумы в 17 аймаках (регионах).

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#бубонная чума
#сурок
#Монголия
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