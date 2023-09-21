Число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до семи

пресс-служба губернатора и правительства МО
Количество жертв в результате обрушения дома в Балашихе после взрыва газа возросло до семи человек, а число пострадавших составило 20 человек, сообщили в телеграм-канале МЧС России.
Ранее было заявлено о пяти погибших, включая двух спасателей.
Также отмечается, что все завалы на месте взрыва газа полностью разобраны, а объем вывезенного мусора составил 226 кубометров.
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«Поисковые операции в Балашихе завершены. Общее количество пострадавших составляет 27 человек, семь из них скончались. Восемь пострадавших были госпитализированы, а 12 отказались от госпитализации», — говорится в сообщении.
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Артем Кузьмин