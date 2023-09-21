Число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до семи

На автодороге «Лена» в Приамурье произошло столкновение легкового автомобиля с самосвалом и тягачом, в результате чего шесть человек погибли, а один получил травмы. Управление МВД по Амурской области сообщило о возбуждении уголовного дела по данному инциденту.