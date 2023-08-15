Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 35 человек

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Количество погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 35 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Напомним, взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 30 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции. Среди погибших было трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.
Глава Республики Дагестан объявил 15 августа днем траура, в связи с трагедией на АЗС.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнование родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане.
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Екатерина Коршунова