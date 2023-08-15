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Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 30 человек. Об этом сообщили в МЧС по региону.
Взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 27 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции.
В настоящее время, в ведомстве сообщили, что число погибших в результате ЧП увеличилось до 30. Также известно, что среди них было трое детей и 18-летняя беременная девушка.
Глава Республики Дагестан объявил 15 августа днем траура, в связи с трагедией на АЗС.
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В настоящее время, в ведомстве сообщили, что число погибших в результате ЧП увеличилось до 30. Также известно, что среди них было трое детей и 18-летняя беременная девушка.
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Анастасия Крестьянова