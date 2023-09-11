Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 2862 человек

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Как сообщает газета Hespress со ссылкой на министерство внутренних дел королевства, количество жертв в результате землетрясения в Марокко составило 2862 человека, а число пострадавших превысило 2,5 тысячи человек.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября, с эпицентром на расстоянии 80 километров от Марракеша и на глубине 10 километров. После этого произошло не менее четырех афтершоков с магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. В ответ на эту трагедию король Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.
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Артем Кузьмин