Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 2681 человека

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Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 2681. Об этом сообщает газета Hespress со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
Напомним, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) ранее сообщил о землетрясении магнитудой 6,9, которое произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. После этого было зафиксировано еще несколько толчков магнитудами от 4,8, до 3,3.
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Екатерина Коршунова