Число погибших россиян после атаки ХАМАС выросло до 16

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Число погибших россиян при атаке ХАМАС на Израиль выросло до 16, еще девять человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
«По состоянию на утро сегодняшнего дня, 17 октября, число погибших граждан, к сожалению, граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, составляет 16 человек,», - заявил Викторов в рамках пресс-конференции, которая проходит в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Он также добавил, что еще девять человек числятся пропавшими без вести.
Ранее Викторов заявлял, что погибших и пропавших без вести российских граждан в Израиле может быть гораздо больше, чем предполагается. По его словам, на самом деле — с учетом масштабов жертв среди мирного населения и раненых, жертв среди россиян, конечно, гораздо больше. При этом он отметил, что может опираться только на те данные, которые предоставлены и подтверждены Израилем.
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