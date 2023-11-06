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Число погибших в Газе с 7 октября превысило 10 тысяч

Минздрав Палестины: свыше десяти тысяч человек погибли в Газе от атак Израиля
06 ноября 2023, 17:22
Фото: iStock/Marat Musabirov

Фото: iStock/Marat Musabirov

Число погибших в секторе Газа после начала эскалации на Ближнем Востоке возросло до 10 022. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.
Отмечается, что среди погибших не менее 4 104 детей.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковала 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа.


Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
#министр
#кризис
#израиль
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В Москве школьник порезал отцу лицо
06 ноября 2023, 18:30

Фото: iStock/Michael Nesterov

Девятиклассник нервничал из-за того, что не мог себе закапать капли в глаза, и в ярости напал на отца.
SHOT пишет, что инцидент произошёл в Левобережном районе Москвы. У 16-летнего школьника был конъюнктивит. Он пытался закапать капли, выписанные врачом. Но у него не получалось. Парень начал материться. Отец сделал ему замечание.

Тогда школьник вытащил из шкафа нож для походов, подаренный друзьями, и полоснул отца по подбородку. Шокированный мужчина вызвал полицию. Пока сотрудники ехали, школьник успокоился и извинился перед отцом. Полицейские ограничились профилактической беседой.

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#москва
#школьник
#полиция
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В Забайкалье рабочий погиб, упав с высоты во время ремонта в шахте
06 ноября 2023, 18:04

Фото: iStock/maxim4e4ek

Рабочий горнопромышленного предприятия упал с высоты 16-18 метров во время ремонта в стволе шахты, которая находится в селе Бутунтай Александро-Заводского района Забайкальского края.
Об этом сообщает пресс-служба регионального СУСК. 35-летний работник занимался ремонтом без страховочного троса. Упав ч высоты, он скончался от полученных травм.

Следователи начали проверку из-за возможного нарушения статьи УК «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». После осмотра места инцидента назначили необходимые экспертизы и опросили руководство предприятия, а также изъяли документы организации. 

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после гибели иностранца во время взрыва неустановленного предмета во время работ по найму в пригороде Владивостока.

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В Петербурге Mercedes с беременной утонул в Неве, пока любовник курил
#рабочие
#чп
#полиция
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В Подмосковье в массовом ДТП погиб человек
06 ноября 2023, 16:48

Фото: iStock/Anton_novikov

Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с тремя автомобилями в Подмосковье.
ДТП случилось примерно в 13:30 мск на 140-м км автотрассы Р-22 «Каспий». Водитель автомобиля Renault не справился с управлением и выехал на встречную полосу. 

ТАСС пишет, что в результате один человек погиб и пятеро пострадали. В числе пострадавших двое несовершеннолетних.

Движение в районе ДТП частично ограничили. Водителям нужно учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезде.

Ранее сообщалось, что два ребёнка погибли при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса на трассе в Чебаркульском районе Челябинской области.

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#дтп
#авария
#новости
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Муж утонувшей в Неве женщины уже около полутора лет сидит в тюрьме
06 ноября 2023, 16:13

Фото: iStock/OlFedv

Муж утонувшей в Санкт-Петербурге в Неве беременной женщины уже около полутора лет сидит в тюрьме в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что мужчину приговорили к 12-13 годам за производство или сбыт наркотических веществ. Как стало известно, погибшая женщина ездила к нему на свидание несколько месяцев назад.

Ранее сообщалось, что автомобиль Mercedes, где находилась 33-летняя медсестра, скатился в Неву и утонул, пока её любовник курил недалеко от места ЧП.  Женщина и её любовник решили заняться любовью в автомобиле на берегу Невы. Мужчина вышел покурить, автомобиль начал скатываться в реку вместе с женщиной.

Труп девушки извлекли из реки и направили в морг для установления точной причины смерти. Мужчина задержан и доставлен в отдел. 

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Двое мужчин умерли во время ремонта автомобиля в Подмосковье

Два ребенка погибли в ДТП со школьным автобусом под Челябинском
#дтп
#реки
#автомобиль
#труп
#чп
#женщина
#mercedes
#мужчина
#медсестра
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Двое мужчин умерли во время ремонта автомобиля в Подмосковье
Трупы двух мужчин нашли в гараже в подмосковном Видном
06 ноября 2023, 16:02

Фото: iStock/gorodenkoff

В подмосковном Видном были найдены тела двух мужчин без видимых признаков насильственной смерти. Об этом сообщает подмосковный СК.
Отмечается, что тела были найдены днем 1 ноября в гараже одного из городских кооперативов. По предварительной информации, мужчины ремонтировали в помещении автомобиль. Когда трупы были обнаружены, автомобиль был в заведенном состоянии.

По сообщению эксперта, предварительной причиной смерти явилось отравление оксидом углерода. Обстоятельства и причины трагедии уточняются.

Ранее сообщалось, что два ребенка погибли при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса на трассе в Чебаркульском районе Челябинской области. 

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#дтп
#отравление
#автомобиль
#мужчины
#тела
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В Казани пациент рехаба взял в заложники медсестру, чтобы сбежать из клиники
06 ноября 2023, 14:59

Фото: iStock/artolympic

Заведующий отделением, спасая жизнь сотруднице, вывез преступника на своей машине за пределы клиники.
Shot пишет, что нападавший держал авторучку у шеи медработника, угрожая проткнуть женщине горло. ЧП случилось в республиканском наркодиспансере Татарстана.

44-летний пациент, который 2 недели лечился в клинике от алкогольной зависимости, не выдержал и решил сбежать. Он схватил медсестру, приставил к её шее авторучку и потребовал выпустить его за пределы больницы.

61-летний заведующий отделением соглашался на все требования нападавшего и даже предложил отвезти преступника туда, куда он скажет. Пациент согласился, при этом медсестру не отпустил.

Втроём они доехали до нужного адреса. Мужчина вывел медсестру из машины. В этот момент он был задержан полицией.
Возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложника». Буйному пациенту может грозить до 15 лет колонии. Медсестра не пострадала.

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#чп
#полиция
#новости
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Нелегал из Турции домогался шестиклассницы прямо в автобусе в Твери
06 ноября 2023, 14:00

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Нелегал из Турции домогался до двенадцатилетней девочки в автобусе в Твери. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что на улице Можайского в салон автобуса зашёл неизвестный мужчина, который подсел к девочке и стал трогать её за бёдра и между ног. Подросток испугалась позвать на помощь, по этой причине она вырвалась и выбежала из автобуса на ближайшей остановке. Мать пострадавшей девочки обратилась в правоохранительные органы.

В этот день полицейские задержали 52-летнего гражданина Турции, который проживает в Твери. Мужчина нигде не работает, а на территории РФ находится незаконно. Проводится проверка.

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#мужчина
#рф
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Два ребенка погибли в ДТП со школьным автобусом под Челябинском
06 ноября 2023, 13:41

Фото: iStock/izzzy71

Два ребенка погибли при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса на трассе в Чебаркульском районе Челябинской области. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Отмечается, что в автобусе находились восемнадцать учащихся, которые возвращались домой из кинотеатра. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что автомобиль Mercedes, где находилась 33-летняя медсестра, скатился в Неву и утонул, пока её любовник курил недалеко от места ЧП.  Женщина и её любовник решили заняться любовью в автомобиле на берегу Невы. Мужчина вышел покурить, автомобиль начал скатываться в реку вместе с женщиной.Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#автомобиль
#чп
#женщина
#mercedes
#мужчина
#медсестра
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В Санкт-Петербурге дебоширы залили перцовкой школьника, который не дал им денег
06 ноября 2023, 13:01

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Подростки в Московском районе Санкт-Петербурга брызнули в лицо из перцового баллончика ученику 6 класса после того, как он не отдал им деньги.
РЕН ТВ пишет, что школьник утром ждал автобус на улице Звездная. В это время к нему подошли два парня и потребовали деньги. 

«Получив отказ, они брызнули из перцового баллончика ему в лицо и скрылись», – сообщает источник.
Бабушка пострадавшего мальчика обратилась в полицию. Правоохранители составили их фотороботы. Нападавших разыскивают.

Ранее два наряда полиции вызвали в Красносельский район Санкт-Петербурга из-за агрессивного подростка. «78.ru» пишет, что чп случилось во дворах жилых домов на лице Маршала Захарова. Парень грубил прохожим, распылил перцовый баллончик в лицо детям, а также говорил полицейским, что имеет право делать всё, что хочет.

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#санкт-петербург
#новости
#подростки
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