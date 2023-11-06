Число погибших в Газе с 7 октября превысило 10 тысяч

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Число погибших в секторе Газа после начала эскалации на Ближнем Востоке возросло до 10 022. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.
Отмечается, что среди погибших не менее 4 104 детей.
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковала 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковала 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа.
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Екатерина Коршунова