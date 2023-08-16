Число погибших в ходе столкновений в столице Ливии выросло до 27

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Количество жертв вооруженных столкновений в Триполи, столице Ливии, увеличилось до 27 человек, а более 100 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и поддержки, функционирующий при министерстве здравоохранения Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.
Ранее сообщалось о семи погибших в результате столкновений. Телеканал Al-Jazeera передал, что премьер-министр ПНЕ Абдельхамид Дбейба призвал к прекращению боевых действий в Триполи и договорился о высвобождении и передаче «нейтральной стороне» командира 444-й бригады Махмуда Хамзы, который в понедельник был арестован «Силами сдерживания» (RADA, вооруженные формирования).
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Артем Кузьмин