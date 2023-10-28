Число погибших в Казахстане шахтёров достигло 33

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В результате аварии в шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана погибли 33 человека. Об этом сообщает агентство Kazinform.
Отмечается, что в настоящее время работы по поиску погибших продолжаются, под завалами могут находиться люди.
Напомним, что утром 28 октября произошла авария на шахте, в которой находились 252 человека. На поверхность удалось вывести 208 шахтёров. Предполагается, что авария произошла в результате взрыва газометана в отработанной лаве.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией главе Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.
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Напомним, что утром 28 октября произошла авария на шахте, в которой находились 252 человека. На поверхность удалось вывести 208 шахтёров. Предполагается, что авария произошла в результате взрыва газометана в отработанной лаве.
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Анастасия Чинкова