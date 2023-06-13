Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС достигло 17

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Глава правительства Херсонской области Алексеенко рассказал об увеличении числа погибших от подрыва ГЭС
Число погибших из-за подрыва Каховской ГЭС резко увеличилось и достигло 17 человек. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
По его словам, количество жертв диверсии нацистов стремительно возросло. На утро 13 июня, известно о 12 погибших в Голой Пристани и пяти в Алешках.
Напоминаем, что разрушение ГЭС произошло в ночь на 6 июня в результате обстрела станции украинскими формированиями. Последствиями ударов стало уничтожение плотины и, начавшийся в связи с этим неконтролируемый сброс воды, который привел к затоплению и многочисленным жертвам.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ущерб Херсонской области от разрушения Каховской ГЭС оценили в 11,5 млрд рублей.
По его словам, количество жертв диверсии нацистов стремительно возросло. На утро 13 июня, известно о 12 погибших в Голой Пристани и пяти в Алешках.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ущерб Херсонской области от разрушения Каховской ГЭС оценили в 11,5 млрд рублей.
Анастасия Крестьянова