Число погибших в результате ударов Израиля по Газу возросло до 687 человек

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Количество погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа возросло до 687 человек, об этом сообщили в Минздраве анклава.
«Медицинские бригады в госпиталях приняли 687 погибших, 3726 раненых с различными травмами», - прокомментировали ситуацию в газовском министерстве.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию.
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Евгения Парфентьева