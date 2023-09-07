Число пострадавших от кишечной инфекции в питерской школе детей возросло до 23

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В школе в Санкт-Петербурге 23 ребенка заразились острой кишечной инфекцией, сообщает 78.RU.
Неустановленная инфекция настигла ГБОУ СОШ №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой Кировского района Санкт-Петербурга. Роспотребнадзор организовал санитарно-эпидемиологическое расследование учебного учреждения, а также предприятия, предоставляющего школе питание - АО «Комбинат питания «Кировский».
Ранее сообщалось, что в больницах Петербурга находятся 13 детей, у которых диагностировали признаки острого отравления. В настоящий момент их число возросло до 23.
До конца недели остальные учащиеся школы переведены на дистанционное обучение.
Отмечается, что по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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Ранее сообщалось, что в больницах Петербурга находятся 13 детей, у которых диагностировали признаки острого отравления. В настоящий момент их число возросло до 23.
Отмечается, что по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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Евгения Парфентьева