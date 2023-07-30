Число пострадавших от урагана в Марий Эл выросло до 22 человек

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В результате урагана в республике Марий Эл, который привел к обрушению деревьев, двадцать два человека получили травмы, включая шесть смертельных случаев, заявил глава региона Юрий Зайцев.
Ранее отдел МЧС региона упомянул о 11 раненых и шести погибших, включая трех взрослых и трех детей, которые отдыхали с родителями в палатках у озера.
Согласно словам руководителя региона, инцидент произошел в палаточном лагере на территории необустроенного пляжа. В настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия, дороги на территорию очищены.
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«В результате произошедшего стихийного бедствия множество деревьев было повалено в районе озер Таир и Яльчик. По текущим данным, у нас шесть погибших, среди которых трое детей. Общее число пострадавших составляет 22 человека», — отметил Зайцев в своем канале Telegram.
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Артем Кузьмин