Число пострадавших от военного столкновения в Израиле возросло до 779 человек

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В результате массированных ракетных обстрелов территории Израиля со стороны Палестины пострадали 779 мирных жителей. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.
Раненные жители были экстренно эвакуированы в больницы страны.
Напомним, что в субботу, 7 октября, радикальное палестинское движение ХАМАС объявило войну Израилю. Территория государства обстреливается военными ракетами со стороны сектора Газа.
Премьер-министр Израиля Беньямин Натаньяху заявил, что в стране разворачивается не военная операция, а настоящая война. В срочном порядке были мобилизованы резервисты, приграничные территории зачищаются от террористов. В учебных учреждениях Израиля приостановлены занятия.
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Премьер-министр Израиля Натаньяху заявил, что в стране развернулась настоящая война
Напомним, что в субботу, 7 октября, радикальное палестинское движение ХАМАС объявило войну Израилю. Территория государства обстреливается военными ракетами со стороны сектора Газа.
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Анастасия Чинкова