В Новой Каховке был подорван автомобиль исполнительного секретаря отделения «Единой России» Владимира Малова. Об этом в своём Telegram-канале сообщил член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Уточняется, что в результате подрыва, который произошёл в 9:30 утра, секретарь отделения «Единой России» получил серьёзные травмы. Он был экстренно госпитализирован.Также подчеркивается, что подрыв автомобиля воспринимается Россией как террористический акт, направленный против мирного населения.В настоящее время проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего.Ранее сообщалось, что украинские военные приступили к минированию Кременчугской ГЭС с целью обвинить во взрыве Россию. Провокация также направлена на создание напряжённости в обществе.В ЛНР нашлиСтало известно оУкраинские СМИ сообщили о