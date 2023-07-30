Число пострадавших при ЧП с украинской ракетой в Таганроге возросло до 22

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Число обратившихся в медицинские учреждения после взрыва украинской ракеты в Таганроге увеличилось до 22. Об этом сообщает замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.
Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что один из пострадавших при взрыве в Таганроге выписан из больницы. В состоянии средней тяжести находятся девять пациентов, один пострадавший в тяжелом состоянии, находится в послеоперационной палате.
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