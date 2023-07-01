Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Карелии выросло до восьми

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До восьми человек увеличилось число пострадавших при опрокидывании пассажирского автобуса в Карелии
Количество пострадавших при опрокидывании автобуса в Карелии увеличилось до 8 человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на портал «МВД Медиа».
Отмечается, что пострадавшие госпитализированы.
Напомним, авария случилась на трассе между поселками Куркиеки и Койонсаари в Лахденпохском районе около 14:00.
Как сообщают сотрудники полиции, водитель автобуса съехал с дороги в кювет, где автобус опрокинулся на бок. В салоне автобуса находился 41 человек.
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Отмечается, что пострадавшие госпитализированы.
Как сообщают сотрудники полиции, водитель автобуса съехал с дороги в кювет, где автобус опрокинулся на бок. В салоне автобуса находился 41 человек.
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Екатерина Коршунова