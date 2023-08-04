Число пострадавших при взрыве газа в Красноярском крае возросло до 11

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Одиннадцать человек пострадали при взрыве газа в Красноярском крае, семеро госпитализированы, об этом сообщил Минздрав региона.
В экстренных службах сообщили, что возгорание удалось ликвидировать.
Инцидент произошел во время проведения работ по замене трубопровода. В какой-то момент в жилом пятиэтажном доме прогремел взрыв. По информации Минздрава региона, пострадали 11 человек, семеро из которых, были госпитализированы.
Отмечается, что в результате происшествия квартиры оказались разрушены на пяти этажах жилого дома.
Правоохранительные органы инициировали по факту взрыва бытового газа проверку.
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Инцидент произошел во время проведения работ по замене трубопровода. В какой-то момент в жилом пятиэтажном доме прогремел взрыв. По информации Минздрава региона, пострадали 11 человек, семеро из которых, были госпитализированы.
Правоохранительные органы инициировали по факту взрыва бытового газа проверку.
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Анастасия Крестьянова