Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 56

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Количество пострадавших от взрыва на топливной заправочной станции в Махачкале возросло до 56 человек, среди которых 13 детей, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Дагестана.
«По последним данным, вследствие инцидента на АЗС скончались 12 человек, включая двоих детей. 56 человек получили ранения, из них 13 — дети», — указано в сообщении.Читайте также:
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