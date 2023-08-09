Число пострадавших при взрыве на ЗОМЗ возросло до 35 человек

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Количество пострадавших во время взрыва на Загорском оптико-механическом заводе увеличилось до 35 человек. Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.
По сообщению источника в правоохранительных органах, в момент взрыва в ангаре, где находился эпицентр, работников не было. В противном случае количество пострадавших было бы значительно больше. Взрыв был такой силы, что около 100 квартир в окрестных домах лишились стекол в окнах. Большинство внутренних помещений предприятий, которые в основном сдавались в аренду, повреждены или разрушены.
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