Число пострадавших при взрыве в доме в Париже выросло до 37

Фото: Фотобанк Московской области
Глава МВД Франции Дарманен заявил, что при взрыве в Париже пострадали 37 человек
В результате взрыва в жилом здании в Париже получили травмы 37 человек. Эту информацию раскрыл министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, как сообщает РИА Новости.
Министр не исключил возможности обнаружения жертв при очистке обломков. Дарманен также отметил, что четверо из числа пострадавших находятся в критическом состоянии и были доставлены в больницу.
Ранее в старейшем района Парижа — Пятом округе прогремел взрыв. Согласно данным местных СМИ, в здании на улице Сен-Жак взорвался газ.
Министр не исключил возможности обнаружения жертв при очистке обломков. Дарманен также отметил, что четверо из числа пострадавших находятся в критическом состоянии и были доставлены в больницу.
Артем Кузьмин