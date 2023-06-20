Число пострадавших при взрыве в Тамбовской области выросло до 12

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Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Тамбовской области выросло до 12
12 человек получили ранения и травмы при взрыве на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области, еще четверо скончались, рассказал РИА Новости сотрудник экстренных служб.
Отметим, что взрыв произошел в цехе №3 около 14 часов. После взрыва в помещении начался пожар. Его своевременно ликивидировали. Подробности уточняются.
Ранее сообщали, что в Новгородской области на М-11 ограничили автомобильное движение на 40 минут из-за ДТП с большегрузами.
Отметим, что взрыв произошел в цехе №3 около 14 часов. После взрыва в помещении начался пожар. Его своевременно ликивидировали. Подробности уточняются.
Дана Игумнова