Число пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до 17

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17 человек пострадали в смертельной аварии с «Газелью» в Нижегородской области. Пять из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве региона.
По данным Минздрава региона, трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Причиной смертельной аварии с пассажирской «Газелью» в Нижегородской области стал выезд грузовика на встречную полосу.
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