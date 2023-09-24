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Число пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до 17

Число пострадавших в ДТП с «Газелью» под Нижним Новгородом выросло до 17
24 сентября 2023, 18:03
Фото: iStock/kieferpix

Фото: iStock/kieferpix

17 человек пострадали в смертельной аварии с «Газелью» в Нижегородской области. Пять из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Напомним, ДТП произошло сегодня утром, 24 сентября, на трассе М-7 в Кстовском районе недалеко от села Шелокша. Грузовик и «Газель» с пассажирами столкнулись в Нижегородской области, три человека погибли.

По данным Минздрава региона, трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Причиной смертельной аварии с пассажирской «Газелью» в Нижегородской области стал выезд грузовика на встречную полосу.

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#дтп
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#минздрав мо
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Адвокат Багатурия рассказал о наказании, грозящем мужчине за поджог девушки
Адвокат Багатурия: за поджог женщины жителю Серпухова грозит 20 лет тюрьмы
24 сентября 2023, 18:21

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Адвокат Вадим Багатурия рассказал в беседе с NEWS.ru, что поджегший свою бывшую девушку в Серпухове 49-летний мужчина может лишиться свободы на 20 лет.
Багатурия подчеркнул, что злоумышленнику грозит максимальный срок в том случае, если пострадавшая скончается. 

«Подобное нападение, безусловно, свидетельствует о намерении убить, он готовился к преступлению и был готов скрыться. Это ч.2 статьи 105 — убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью, а это [означает наказание] вплоть до пожизненного [заключения]», — приводят слова адвоката NEWS.ru.

Напомним, в Серпухове мужчина облил бензином и поджёг свою бывшую девушку. Девушка бросила 49-летнего гражданина Азербайджана. Он подкараулил её в 7 утра возле её дома, где они раньше вместе жили. Мужчина подошёл к ней, начал грубо с ней разговаривать, а потом достал бутылку с бензином. Поджёг бывшую возлюбленную зажигалкой и скрылся с места преступления.

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#дтп
#убийство
#нападение
#женщина
#мужчина
#дома
#девушка
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На Ямале затонул теплоход с баржей, капитан и моторист пропали без вести
24 сентября 2023, 18:05

Фото: istockphoto/CapitalDroneFlights

Теплоход с баржей затонул в Ямало-Ненецком автономном округе, ведутся поиски пропавших без вести.
Уральская транспортная прокуратура сообщает, что на 505 км реки Малая Обь в 40 км от села Мужи Шурышкарского района ЯНАО затонул теплоход с баржей, перевозивший строительные материалы. Капитан и моторист судна пропали без вести. Их ищут.
 
Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Ранее в Республике Коми после ЧП на реке без вести пропали пожарные. Пожарные перевернулись на моторной лодке после празднования дня рождения одного из спасателей. Трое числятся без вести пропавшими.

Компания из 6 мужчин около 19.00 накануне возвращалась с праздника на моторной лодке Tohatsu 18 по реке Вычегда. За управление судном отвечал старший смены пожарной части Жешартского лесопромышленного комплекса 31-летний Олег Захаров. Рядом с пирсом у посёлка Жешарт судно перевернулось.

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#чп
#прокуратура
#полиция
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Иранские власти сообщили о предотвращении крупного теракта: обезврежено 30 бомб
24 сентября 2023, 17:25

Фото: istockphoto/fergregory

В Тегеране, сообщает министерство по делам разведки Ирана, предотвращена целая серия терактов.
Агентство Mehr сообщает, что террористы планировали взорвать одновременно 30 бомб в густонаселенных кварталах Тегерана. Теракт планировался в годовщину прошлогодних беспорядков в Иране.
 
В рамках расследования арестованы 28 человек в Тегеране, в провинциях Альборз и Западный Азербайджан. Полицейские обнаружили запасы огнестрельного оружия и взрывчатку.
 
Арестованные, по предварительной версии, имеют связь с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что террористическая группировка «Аль-Каида»* пригрозила атаками против ведомств Франции и Швеции. По информации издания, угрозы были сделаны из-за недавних акций по сожжению Корана в Швеции. Сообщается, что эксперт аналитического центра, который специализируется на терроризме, заявил, что запрет во Франции ношения мусульманской одежды в школах может служить фактором, увеличивающим на риск террористической угрозы.

В материале газеты также напомнили, что «Аль-Каида* на Аравийском полуострове» взяла на себя ответственность за теракт в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в 2015 году.

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СМИ: Террористы хотели сбить летевший из Москвы самолет

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* Террористическая организация, запрещена в России
#террористы
#теракт
#чп
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В Челябинской области боец ММА убил участника СВО
24 сентября 2023, 17:06

Фото: iStock/BrianAJackson

В Челябинской области задержан мужчина, который в уличной драке нанёс смертельный удар участнику СВО.
РИА Новости пишет, что речь идёт о Максиме Никитине — бывшем сотруднике МВД и участнике СВО. По словам его жены, 15 сентября в посёлке Каолиновый мужчина стал свидетелем конфликта бывшей одноклассницы и 19-летнего парня, занимавшегося смешанными единоборствами. Он схватил женщину за волосы. Никитин решил прийти ей на помощь. Один из очевидцев пытался остановить конфликтующих, но его оттолкнули.
 
Боец MMA нанёс «целенаправленный удар в горло» Максиму Никитину. Мужчина упал и ударился затылком о тротуарную плитку. Он умер 17 сентября в больнице, не приходя в сознание.
 
Супруга покойного рассказала, что мужчина — ветеран боевых действий, часто ездил в командировки в Чечню, на Северный Кавказ. Никитин входил в состав «Группы Вагнера». Был награждён медалями «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «За службу на Северном Кавказе», «За отвагу».

Подозреваемый в убийстве задержан. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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#полиция
#сво
#убийство
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Женщина обнаружила на своей даче два пистолета и ящик с патронами в Ленобласти
24 сентября 2023, 16:27

Фото: iStock/Michal Oska

Педагог Университета им. Герцена в Ленобласти обнаружила на своей даче два пистолета и ящик с патронами, которые находились рядом с уличным туалетом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По предварительной информации, неизвестный проник в загородный дом преподавателя в посёлке Токсово, который огорожен металлическим забором. Необычную находку 32-летняя женщина обнаружила около полуночи.

Сообщается, что полицейские вскрыли ящик и обнаружили незарегистрированное оружие, которое пригодно для стрельбы, а также порядка 300 охотничьих патронов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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#врачи
#оружие
#дом
#женщина
#полицейские
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Телефонные мошенники несколько месяцев терроризируют тиктокера Ивана Золо
24 сентября 2023, 16:18

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники сообщили полицейским, что тиктокер убил свою мать и пообещал обороняться ножом, если его будут задерживать.
Mash пишет, что телефонные мошенники последние несколько месяцев терроризируют 19-летнего блогера Ивана Золо. На очередной вызов на Шоссейную улицу, где живёт семья Золочевских, приехали полицейские. Дверь им открыл 19-летний Иван. Его живая мать тоже находилась в квартире.  
 
Блогер рассказал сотрудникам полиции, что у него 300 тысяч подписчиков, а хейтеры постоянно мешают жить. К примеру, они совершают подобные звонки. 2 года назад от имени Ивана обещали взорвать метро в Санкт-Петербурге и торговые центры.
 
Полицейские начали проверку.

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#мошенники
#полиция
#блогер
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Бык проткнул рогами мужчину на фестивале в Испании
ABC: мужчина умер от ударов рогами быка на фестивале в Валенсии
24 сентября 2023, 15:04

Фото: iStock/alberto clemares expósito

Бык проткнул рогами мужчину на фестивале в испанском автономном сообществе Валенсия. Об этом сообщает ABC.
Сообщается, что в результате полученных травм 61-летний мужчина скончался. Происшествие случилось в субботу, 23 сентября, во время забега с быками Bous al carrer в рамках фестиваля. 

Ранее сообщалось о том, что медведь держит в страхе город в Челябинской области. Охотники не могут попасть в закрытый город Снежинск. 

Несколько дней назад на улицы военного города, где проживает около 50 тысяч человек, вышел медведь. Местный отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил жителей о том, что в лесных массивах и по прилегающим к ним территориям гулять опасно. 

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#подмосковье
#происшествие
#мужчина
#испания
#смерть
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В Саратове 4-летний ребёнок оказался в реанимации после посещения бани
24 сентября 2023, 14:37

Фото: istockphoto/Radist

У 4-летнего мальчика во время посещения бани остановилось сердце.
В Балаковском районе Саратовской области мальчик потерял сознание, когда парился в бане. Об этом написал глава регионального Минздрава Олег Костин в Telegram-канале.

4-летний мальчик парился в бане вместе со взрослыми и потерял сознание. Его доставили в городскую больницу в критическом состоянии. У него остановилось сердце.
 
«Он находится в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ в отделении реанимации под  контролем детских реаниматологов», — рассказал  Олег Костин.
Ранее сообщалось, что в Казани сотрудники Госавтоинспекции доставили ребёнка в больницу. Годовалый мальчик отравился крысиным ядом. К патрульным, которые дежурили на городских улицах, обратился за помощью отец мальчика. Родители не досмотрели за сыном, который нашёл дома крысиный яд и съел его.

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#саратов
#дети
#больницы
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В Серпухове мужчина облил бензином и поджёг свою бывшую девушку
24 сентября 2023, 14:10

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Причиной стала ревность.
SHOT пишет, что девушка бросила 49-летнего гражданина Азербайджана. Он подкараулил её в 7 утра возле её дома, где они раньше вместе жили. Девушка в это время возвращалась домой. Мужчина подошёл к ней, начал грубо с ней разговаривать, а потом достал бутылку с бензином. Поджёг бывшую возлюбленную зажигалкой и скрылся с места преступления.
 
Пострадавшую объяло пламенем. Она бегала по двору и кричала, прося о помощи. Девушку госпитализировали с ожогами тела и рук третьей степени. За её жизнь в реанимации борются врачи. Поиски ревнивца продолжаются.
 
Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью.

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#серпухов
#чп
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