Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек

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Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале достигло 102 человек. Об этом сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов на заседании оперативного штаба.
О происшествии стало известно накануне вечером. Возгорание произошло в автосервисе, который расположен вблизи АЗС, затем пожар вспыхнул на самой заправке. В результате происшествия, 27 человек погибли, из них, трое детей.
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Анастасия Крестьянова