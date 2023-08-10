Число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде выросло

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После сильного взрыва на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде под Москвой число пропавших возросло до девяти человек.
Эту информацию ТАСС получил от экстренных служб.
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