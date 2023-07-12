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Число пропавших без вести в Туапсинском районе выросло до пяти

12 июля 2023, 19:43

Фото: iStock/horkins

Стало известно уже о пятом человеке, который пропал без вести в Туапсинском районе из-за наводнения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно сообщению, пятым пропавшим является 67-летний Михаил Симунян. Мужчина является сотрудником новомихайловского совхоза. По предварительным данным, его унесло мощным потоком воды, когда он попытался пересечь речку вброд на своей «Ниве» у села Подхребтовое.

Ранее сообщалось, что четыре человека пропали без вести в Туапсинском районе. Три девушки находились в доме, когда его смыло водой. Еще один мужчина был за рулем автомобиля, по предварительным данным, машину смыло в море. Таким образом, на данный момент всего пять человек пропали из-зи стихии.

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#Туапсинский район
#непогода
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В Подмосковье горит шато-отель «Немчиновка парк»
12 июля 2023, 19:59

Фото: iStock/Distortion Media

В Подмосковье сильный пожар возник в шато-отеле «Немчиновка парк», расположенном в селе Немчиновка в Одинцовском округе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
К месту уже выехали сотрудники МЧС для ликвидации возгорания. Сейчас из горящего отеля эвакуируют людей. Информации о пострадавших пока нет. Подробности уточняются.

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#пожар
#шато-отель «Немчиновка парк»
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Росгвардия: В продуктовом магазине в Ленобласти произошла вооруженная драка из-за бутылки вина
12 июля 2023, 19:12

Фото: iStock/industryview

В городе Гатчина Ленинградской области между двумя сотрудниками и двумя посетителями продуктового магазина произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает местное управление Росгвардии.
Инцидент произошёл в 16:20 по московскому времени. Кассиры обвинили покупателя в краже бутылки вина, из-за этого между ними произошла потасовка. На помощь мужчине поспешил его друг с пистолетом. Он совершил три выстрела в потолок и убежал вместе с дебоширом. Но на место оперативно подоспела Росгвардия, которую успели вызвать работники магазина, и задержала обоих мужчин недалеко от места преступления. Одного из задержанных доставили в отдел полиции, другого – в больницу. 

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Расплатившейся чужой банковской картой жительнице Подмосковья грозят шесть лет тюрьмы

Контрабандисты пытались переправить из Подмосковья на Ближний Восток 2 тонны краба и дериваты диких животных

ТАСС: Экс-подполковник ФСБ получил условный срок за мошенничество
#воровство
#Росгвардия
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Расплатившейся чужой банковской картой жительнице Подмосковья грозят шесть лет тюрьмы
12 июля 2023, 18:36

Фото: Фотобанк МО

Жительницу Пересвета Сергиево-Посадского городского округа заподозрили в краже денег с чужой банковской карты. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
45-летняя женщина в июне случайно нашла банковскую карту. Однако вместо того, чтобы попытаться вернуть её владельцу, она расплатилась картой в нескольких магазинах.

Использование чужой банковской карты является кражей, пояснили в подмосковном надзорном ведомстве. Именно по этой статье было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит женщине – лишения свободы на срок до шести лет. 

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#Московская область
#Подмосковье
#прокуратура
#банковская карта
#кража
#уголовное дело
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В Анапе два человека утонули во время купания в шторм
12 июля 2023, 17:18

Фото: iStock/vmargineanu

В Анапе найдены тела двух людей, которые утонули, купаясь в море в шторм. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Из сообщения следует, что тела утонувших мужчины и женщины обнаружены в районе пансионата «Аквамарин». По предварительным данным, обоим погибшим было около 50-55 лет.
 
Сотрудники полиции сейчас проводят рейды по пляжам Анапы. Они пытаются выгонять людей из воды во время непогоды. Согласно данным мэрии города, на пляжах Анапы действует запрет на купание из-за шторма.

Напомним, заместитель начальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев погиб, спасая тонувшую женщину в Анапе. Сообщается, что в Анапе, во время штормового предупреждения, в море тонула женщина. Ткачев спас ее, однако, сам выбраться на берег не смог, его унесло в море сильным течением.

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#Анапа
#шторм
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В Москве студент прыгнул в фонтан и погиб от удара током
12 июля 2023, 16:39

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве на площади Академика Курчатова 20-летний студент прыгнул в фонтан, где его ударило током. Молодой человек погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что второкурсник МГТУ им. Баумана после велосипедной прогулки залез в фонтан, где его сразу ударило токои от уличной проводки. Рядом находилась его сестра, которая начала звать на помощь. К месту происшествия бросились прохожие, которые помогли достать молодого человека из воды и вызвали скорую помощь.

Прибывшая бригада скорой помощи попытались спасти студента, однако, несмотря на все их усилия, он скончался. Сейчас место происшествия оцеплено. Следственные органы проводят проверку.

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#Москва
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В Туапсинском районе четыре человека пропали из-за наводнения
12 июля 2023, 16:17

Фото: iStock/Motortion

В Туапсинском районе Кубани четыре человека пропали во время стихии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
«Информацию подтверждаем. Организованы поиски нашими силами», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что трое из пропавших людей находились в доме, который снесло потоком воды. Позже стало известно еще об одном пропавшем мужчине. Он был за рулем автомобиля, который также унесло мощным потоком воды.

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#турист
#наводнение
#стихия
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В Москве на станции «Лось» поезд сбил двух человек, погибла женщина
12 июля 2023, 15:54

Фото: iStock/Liountmila Korelidou

В Москве на станции «Лось» поезд сбил двух человек. Женщина скончалась, мужчина находится в больнице. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
«На остановочном пункте "Лось" ярославского направления Московской железной дороги поездом смертельно травмирована женщина 1987 года рождения», - говорится в Telegram-канале ведомства.

При этом добавляется, что также пострадал мужчина 1976 года рождения, он госпитализирован с травмами различной степени тяжести. По данному факту следователи проводят проверку.

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#поезд
#станция «Лось»
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Пожар в деревне Кривцово площадью 2,5 тыс «квадратов» удалось потушить
12 июля 2023, 15:43

Фото: Мособлпожспас МО

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение деревянных построек в деревне Кривцово в городском округе Солнечногорск. Сотрудники проводят проливку и разбирают конструкции, сообщили в МЧС России.
Ранее «Радио 1» сообщало, что постройки загорелись во вторник рано утром. Огнеборцы помешали огню перекинуться на расположенные рядом жилые дома и лес.
 
Позже пожар локализовали на площади 2,5 тыс кв м, а затем и потушили. Причины ЧП выясняются. 
По данным МЧС, в тушении участвовали около 40 человек и 13 единиц спецтехники.

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#МЧС
#подар
#постройки
#Солнечногорск
#деревня
#ЧП
#Московская область
#Подмосковье
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Жительница Подмосковья заставляла дочь снимать интимные видео
12 июля 2023, 15:40

Фото: istockphoto / fizkes

В Подмосковье женщина заставляла 16-летнюю дочь снимать на видео секс с любовником.
7-летняя жительница Московской области Анастасия заставляла свою 16-летнюю дочь наблюдать за интимной жизнью со своим 45-летним любовником Артаваздом и фиксировать всё на видеокамеру. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось узнать о произошедшем после посещения квартиры любовников. 

В отношении Анастасии и Артавазда возбуждено уголовное дело, по факту которого каждому из любовников грозит порядка 15 лет лишения свободы 

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#Подмосковье
#интимное видео
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