Число пропавших без вести в Туапсинском районе выросло до пяти

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Стало известно уже о пятом человеке, который пропал без вести в Туапсинском районе из-за наводнения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Ранее сообщалось, что четыре человека пропали без вести в Туапсинском районе. Три девушки находились в доме, когда его смыло водой. Еще один мужчина был за рулем автомобиля, по предварительным данным, машину смыло в море. Таким образом, на данный момент всего пять человек пропали из-зи стихии.
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