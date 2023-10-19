Число россиян, погибших в результате эскалации конфликта в Израиле, достигло 19

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Число россиян, погибших в Израиле с начала обострения ситуации в регионе, достигло 19, об этом сообщили в посольстве РФ.
В то же время, в заложниках у ХАМАС могут находиться по меньшей мере двое граждан РФ, семеро россиян числятся пропавшими без вести.
Вчера постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур во время заседания СБ ООН заявил, что если бы Совет безопасности ООН принял резолюция России с призывом к немедленному прекращению огня, то огромное количество человеческих жизней были бы спасены.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Вчера постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур во время заседания СБ ООН заявил, что если бы Совет безопасности ООН принял резолюция России с призывом к немедленному прекращению огня, то огромное количество человеческих жизней были бы спасены.
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Евгения Парфентьева