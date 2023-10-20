Число россиян, погибших в результате эскалации конфликта в Израиле, достигло 20

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Число россиян, погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 20, об этом сообщили в посольстве РФ.
В то же время, в заложниках у ХАМАС могут находиться по меньшей мере двое граждан РФ, семеро россиян числятся пропавшими без вести.
В ночь на 20 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по территории православной церкви греческого патриархата в секторе Газа. По словам журналиста Сулеймана Ахмеда, ракета попала в помещение, где располагались раненые местные жители. По предварительным данным, сейчас под завалами находятся десятки человек.
Сегодня израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что Израиль принял решение о начале наземной операции в секторе Газа, однако сроки не уточняются.
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В ночь на 20 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по территории православной церкви греческого патриархата в секторе Газа. По словам журналиста Сулеймана Ахмеда, ракета попала в помещение, где располагались раненые местные жители. По предварительным данным, сейчас под завалами находятся десятки человек.
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Евгения Парфентьева