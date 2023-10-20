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Число россиян, погибших в результате эскалации конфликта в Израиле, достигло 20

20 октября 2023, 15:36
Фото: iStock/Soumen Hazra

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число россиян, погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 20, об этом сообщили в посольстве РФ.
В то же время, в заложниках у ХАМАС могут находиться по меньшей мере двое граждан РФ, семеро россиян числятся пропавшими без вести.

В ночь на 20 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по территории православной церкви греческого патриархата в секторе Газа. По словам журналиста Сулеймана Ахмеда, ракета попала в помещение, где располагались раненые местные жители. По предварительным данным, сейчас под завалами находятся десятки человек.


Сегодня израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что Израиль принял решение о начале наземной операции в секторе Газа, однако сроки не уточняются.

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#израиль
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#россияне
#посольство
#погибшие
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Следователи начали проверку из-за отсрочек на мобилизацию сотрудникам ГАБТа
20 октября 2023, 15:25

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Следователи инициировали проверку по факту выдачи отсрочек от мобилизации сотрудникам Государственного академического Большого театра (ГАБТ), об этом «РБК» сообщили источники в МВД.
По информации СМИ, в прошлом году отсрочку получил сотрудник театра Еремеев С.В. Её выдали в январе 2023 года от имени военного комиссариата Тверского района Москвы. 

При этом, ГАБТ не входит в перечень организаций, сотрудники которых имеют право на получение отсрочки от призыва по мобилизации. 

Сейчас следователи устанавливают должностное лицо, которое выдало Еремееву этот документ. Возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Выдавшему отсрочку может грозить до четырех лет лишения свободы.

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#военные
#уголовное дело
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ФАС оштрафовала «Почта Банк» за ненадлежащую рекламу
ФАС оштрафовала «Почта Банк» за неисполнение предписания
20 октября 2023, 15:22

Фото: iStock/blinow61

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала АО «Почта Банк» из-за неисполнения предписания ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
Ранее сообщалось, что россиянин пожаловался на рекламу «Почта Банка», на которой крупным шрифтом предлагается взять кредит по ставке от 4%. При этом информация об иных условиях, которые влияют на стоимость кредита, размещалась внизу едва различимым шрифтом. Таким образом, потребители получали лишь часть информации. 

После получения жалобы ФАС начала проверку и назначила компании предписание. Позднее «Почта Банк» отчитался об исполнении предписания, однако демонстрация рекламы продолжилось.

В связи с этим, ФАС возбудила административное дело и выпила банку штраф в размере 400 тысяч рублей. 

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В Санкт-Петербурге мужчину нашли мертвым после отравления шаурмой из ларька
20 октября 2023, 15:16

Фото: istock / Soumen Hazra

27-летний парень съел шаурму на ужин и умер на следующий день. В квартире тело обнаружила его девушка. Информацию сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
По информации девушки, мужчина решил купить ролл в ларьке на Дачном проспекте вместо ужина. На следующий день он почувствовал себя плохо, но все равно пошел на работу. Он рассказал своей половинке об ухудшении состояния по телефону, а вечером она нашла его в квартире. 

Как данным канала, следов насильственной смерти не обнаружено. По предварительной версии он мог отравиться неизвестным веществом. Точные причины предстоит выяснить следствию, но точку продажи уже точно ожидают серьезные проверки.

Ранее сообщалось, что в Махачкале после отравления шаурмой госпитализировали четырех человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#проверки
#мужчина
#девушка
#отравление
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В Питере 12 мигрантов подрались из-за женщины
В Петербурге 12 мигрантов устроили драку из-за единственной женщины в кафе
20 октября 2023, 15:12

Фото: iStock/globalmoments

В Санкт-Петербурге 12 мигрантов были арестованы из-за драки в кафе, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти в своем Telegram-канале.
По информации МВД, в ночь на 17 октября в центре Петербурга, на улице Достоевская, 12 граждан одной из среднеазиатских республик, в возрасте от 23 до 42 лет, отдыхали в кафе и повздорили из-за единственной женщины в их компании - 34-летней соотечественницы. 

Разборки были устроены на улице перед заведением. Правонарушителей быстро забрала полиция, при этом, двоим из них потребовалась медицинская помощь. 

В результате, правоохранителям удалось установить четверых зачинщиков конфликта, в отношении которых возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

На остальных участников потасовки были составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства.

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#хулиганство
#мигранты
#санкт-петербург
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Тренер Шабалин: Тело погибшей в Непале альпинистки Оленевой уже не будет найдено
20 октября 2023, 14:12

Фото: iStock/yanik88

Тело погибшей в Непале чемпионки России по альпинизму Надежды Оленевой уже не будет найдено, поскольку после сошедшей на расщелину лавины оно осталось погребено под толщей льда, заявил главный тренер сборной России Павел Шабалин в интервью для «РИА Новости».
Напомним, 14 октября Оленева упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. По словам альпинистов, которые поднимались на гору вместе с ней, Оленева упала с высоты 6 680 м в 11:25 по местному времени.

Позже стало известно, что на расщелину, в которую провалилась чемпионка, сошла лавина. Её тело полностью завалило, спасательный вертолёт не мог подобраться к месту поисков.

«Никаких обнадеживающих новостей, к сожалению, нет. Там сошла лавина и все засыпала. После этого все спрессовалось, снег превратился в лед. И теперь уже ничего не сделаешь, тело Надежды не будет найдено, оно теперь находится в толще льда. Вертолет на склон сесть не может, а люди туда сейчас подойти не могут. Там кругом стометровые трещины», - прокомментировал ситуацию Шабалин. 

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#вертолёт
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#альпинист
#труп
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СК РФ заочно предъявил обвинения украинскому националисту Ярославу Хунку
20 октября 2023, 14:00

Фото: kremlin.ru

В Главном следственном управлении СК России заочно предъявлено обвинение украинскому националисту Ярославу Хунку, об этом сообщили в Следственном комитете.
Напомним, о Хунке стало известно, когда во время выступления лидера Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста. Тогда его представили «украинского героя, сражавшегося за украинскую независимость против русских во время Второй мировой войны». Однако, реальное прошлое эсэсовца быстро вскрылось. Сразу после того, как это событие стало достоянием общественности спикер канадского парламента Энтони Рота, который и пригласил Хунку, сказал, что должен уйти с поста спикера и выразил сожаление.
 

«Представители СС «Галичина», включая Хунку, преследуя основную идею нацизма – создание расово чистого государства (арийской расы), с целью полного уничтожения этнической группы славян», - прокомментировали ситуацию в СК.

По информации следствия, Хунка и его сослуживцы убили не менее 500 граждан Советского Союза. В числе убитых были также евреи и поляки. 

Ярославу Хунку выдвинули обвинения по уголовной статье (357 УК РФ) «Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы..».

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#ск рф
#уголовное дело
#обвинение
#украина
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Кадыров навал причину смерти своего бывшего пресс-секретаря Альви Каримова
Глава Чечни Кадыров рассказал, что Альви Каримов в последние годы тяжело болел
20 октября 2023, 13:27

Фото: Сайт Кремля

Бывший пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова и помощник Ахмата Кадырова Альви Каримов умер на 74-м году жизни из-за тяжелой болезни. Об этом написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
Кадыров написал, что смерть Альви Ахмадовича стала огромной и болезненной потерей для всего народа. Чеченский глава рассказал, что Каримов посвятил свою жизнь журанлистке, причем не только чеченской, но и в целом российской. 

«В последние годы Альви Каримов тяжело болел. Несмотря на все сложности со здоровьем, он с присущей ему выдержкой стойко боролся с недугом. Даже в такой непростой ситуации он находил в себе силы писать, издавать материалы и продолжать работу над очередной книгой. », — поделился Кадыров.
 Глава Чечни выразил соболезнования родным и близким.

Каримов занимал пост помощника первого президента Чеченской республики с 2000 до 2009 года, затем стал пресс-секретарём главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. В 2010 году он получил звание «Заслуженного журналиста республики» за огромный вклад в развитие отрасли на территории Чеченской республики.

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#рамзан кадыров
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Петросян едва не стал жертвой мошенников
20 октября 2023, 13:09

Фото: фотобанк Московской области

Юморист Евгений Петросян едва не стал жертвой телефонных мошенников, однако смог дать аферистам отпор.
Так, артисту позвонили «сотрудники банка» и предложили провести операции по защите счёта Петросяна. Однако, как пишут «Дни.ру», 78-летний артист не попался на их уловки и твердо предложил завершить разговор, не сообщая никаких данных.

А пенсионерка из Москвы не смогла не попасться в сети аферистов. Так, женщина продала квартиру на Арбате за 20,9 млн руб. и отдала деньги мошенникам.

«Пострадавшей позвонил «следователь» и сообщил о необходимости перемещения её сбережений на «депозитный счёт», который защищён от преступников, пытающихся похитить деньги. Женщина перевела накопления и взятые в кредит деньги на счета мошенников, а затем продала за 20,9 млн руб. квартиру на ул. Арбат и отдала деньги прибывшему курьеру. После этого аферисты попросили «округлить» сумму на счету, и женщина отдала им ещё 500 тыс. руб.», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы прокуратуры столицы.

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#деньги
#пенсионерка
#артист
#мошенники
#происшествие
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Роман Микоян, убивший брата и бабушку, рассказал про провалы в памяти
20 октября 2023, 12:50

Фото: istock / Chaichan Pramjit

Обвиняемый в убийстве бабушки и брата приемный сын основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина Роман Микоян заявил о провалах в памяти. Информацию сообщает РЕН ТВ.

«Роман Микоян, убивший бабушку и брата, рассказал, что у него провал в памяти», — сообщает телеканал, ссылаясь собственный на источник.
По информации источника, Микоян приехал к бабушке в деревню Крюково Истринского района и начал помогать ей по дому. Спустя время у обвиняемого случился провал в памяти и позже он обнаружил бабушку на полу с множеством ранений. Он сразу сообщил об этом брату Артему, а тот уже рассказал матери. 

Мать приехала и увидела ужасную картину с окровавленными родственниками и Романом, который лежал на полу и говорил что-то невнятное о Боге. 

 Роман Микоян во время совершения преступления находился под действиями запрещенных веществ. Через время он протрезвел и сознался в совершении двойного убийства. 

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