Число сотрудников ООН, погибших в Газе, возросло до 63

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Число сотрудников Организации Объединённых Наций (ООН), погибших в секторе Газа в результате эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 63, об этом сообщается в официальном заявлении организации.
Сегодня также стало известно о судьбе немецкой студенки Шани Лук, за историей которой наблюдал весь мир. Еще 7 октября интернет заполонили ужасающие кадры, на которых боевики ХАМАС везут изуродованную молодую девушку в кузове грузовика. Её ноги были вывернуты под неестественным углом. Рикарда Лук, мать похищенной немки, заявила, что её дочь мертва. Гибель Лук подтвердил и израильский МИД.
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Евгения Парфентьева