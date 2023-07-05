Число заболевших трихинеллезом выросло до 15 в Забайкалье

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Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа заявила, что в Забайкальском крае в селе Куанда число людей, заразившихся трихинеллезом после употребления медвежатины, выросло до 15. Об этом сообщает ГТРК «Чита».
«Это неокончательная, конечно, цифра, потому что проводятся подворные обходы, люди обращаются самостоятельно», — заявила Лапа.
Сообщается, что информация о состоянии пациентов не поступала. Заболевшие находятся под круглосуточным наблюдением и получают необходимую медицинскую помощь.
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