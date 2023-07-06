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Число заразившихся менингококком в Екатеринбурге увеличилось до восьми

06 июля 2023, 20:53

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Свердловской области число заразившихся менингококковой инфекцией достигло уже восьми человек, двое из которых скончались. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

«На 6 июля 2023 года зарегистрировано восемь случаев заболевания, среди которых два - летальные. Все контактные по месту работы и проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение», - говорится в сообщении ведомства.

При этом добавляется, что на территории распределительного центра Ozon действует медицинский пост. Специалисты продолжают проводить противоэпидемические мероприятия. Сотрудники Роспотребнадзора по-прежнему держат ситуацию на постоянном контроле.

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#Екатеринбург
#менингит
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Wyborcza: В Польше украинские беженцы взмолили о пощаде
07 июля 2023, 02:06

Фото: iStock/Stadtratte

В Польше украинские беженцы «взмолили о пощаде», обратившись к губернатору Познани Михаилу Зеленскому с просьбой позволить им остаться в одном из городских общежитий. Об этом пишет Wyborcza.
В публикации говорится, что власти из-за плохих условий в общежитии на Варшавской улице расторгли договор с собственниками помещения. На фоне этого жильцы должны освободить здание до конца июля.

При этом украинцы рассказали, что условия жизни в общежитие после проведенных работ значительно улучшились. Беженцы не хотят покидать это место, поэтому обратились к местным властям.

«Что, если они увезут нас куда-нибудь далеко? Опять придется начинать все сначала», — цитирует издание слова одной из жительниц общежития Татьяны.

В соответствующей петиции беженцы отметили, что новые предлагаемые места в большинстве своем находятся за пределами Познани. Они пишут: «Пожалуйста, пощадите нас», однако представители власти ответили на просьбу граждан Украины прохладно.

«Наша страна предоставляет вам гуманитарную помощь. Неважно, где. Если вы ждете поддержки или безопасности, то это не к нам», — заявил замдиректора польского департамента безопасности и кризисного управления Вальдемар Патернога.

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#Украина
#беженцы
#Польша
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Госдепартамент США осудил нападение на Милашину и Немова в Чечне
07 июля 2023, 01:42

Фото: РИА Новости/Артур Габдрахманов

Государственный департамент США обратился к Москве с требованием провести справедливое и оперативное расследование нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Как отметил официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер, российское руководство должно «гарантировать, что все виновные будут привлечены к ответственности».

В заявлении американского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что в Вашингтоне потрясены жестоким избиением журналистки и адвоката, и требуют от властей РФ беспристрастного и прозрачного расследования всего случившегося.

Напомним, Милашина и Немов приехали в Грозный на оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой. По пути в аэропорт их машину заблокировали три автомобиля, из которых высыпали вооруженные люди, избили их и приказали уезжать из республики. Милашина и Немов сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей, с множественными травмами. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по ​статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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#Милашина
#Немов
#Чечня
#Госдеп США
#Мэтью Миллер
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В России хотят ввести штрафы за нарушения при продаже и производстве БАДов
07 июля 2023, 01:36

Фото: iStock/Alexey Koza

Правительство РФ просит ввести штрафы за нарушения производства и продажи биологически активных добавок (БАДов). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо «Деловой России» вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко.
Подкомитет «Деловой России» по развитию парафармацевтической отрасли, созданный в 2022 году, предлагает вывести отечественные БАДы на рынок, разработать меры ответственности за нарушения производства и оборота данной продукции в виде штрафов и повысить инвестиционную привлекательность отрасли. 

По словам руководителя подкомитета Георгия Капанадзе, такой пакет мер направлен на эффективное регулирование рынка, поддержку добросовестных производителей и поставщиков, а также на защиту прав потребителей.

«Рассчитываем, что предложенные решения будут в кратчайшие сроки рассмотрены и приняты правительством: от этого зависит здоровье миллионов людей и эффективное развитие рынка биологически активных добавок», — цитирует издание слова собеседника.

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#Россия
#правительство
#БАДы
#штрафы
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ТАСС: Шерпы БРИКС подготовили документ по расширению объединения
07 июля 2023, 01:09

Фото: iStock/Dilok_Klaisataporn

Шерпы объединения БРИКС подготовили документ с принципами расширения организации и уже в ближайшее время направят его на рассмотрение министров иностранных дел стран-участниц. Об этом сообщает 7 июля ТАСС со ссылкой на слова шерпы от ЮАР Анила Суклала.
«Мы хорошо поработали в последние два дня, и документ готов. <...> мы выполнили указание министров иностранных дел стран — членов БРИКС, которое они дали на своей встрече в Кейптауне 1 июня, улучшить и дополнить концепцию и принципы расширения объединения», — заявил в четверг Суклал, являющийся послом МИД ЮАР по особым поручениям по Азии и БРИКС.

По его словам, после обсуждения документа министры направят готовый документ на саммит БРИКС, который пройдет в августе в южноафриканском Йоханнесбурге. Как отметил Анил Суклал, официальные заявки на вступление в организацию уже подали Египет, Алжир, Эфиопия и Бангладеш.

В свою очередь, издание Business Standard со ссылкой на собственные источники ранее сообщало, что на саммите в Йоханнесбурге членами БРИКС станут пять стран — Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

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#БРИКС
#ЮАР
#шерпы
#Йоханнесбург
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Пентагон: США готовят для Киева «наименее опасные» кассетные боеприпасы
07 июля 2023, 01:03

Фото: iStock/Phototreat

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США в случае принятия решения об отправке Киеву кассетных боеприпасов будут тщательно подходить к выбору таких снарядов.
В ходе брифинга Райдер рассказал, что Вашингтон отдаст предпочтение снарядам с низким коэффициентом неразрывающихся бомб.

«Как я упоминал ранее, в случае если мы будем предоставлять эти вооружения, мы будем тщательно отбирать снаряды с низким коэффициентом неразорвавшихся боеприпасов с последними данными об их испытаниях», — цитирует Life слова представителя американского оборонного ведомства.

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#Пентагон
#Украина
#кассетные боеприпасы
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Зеленский обвинил Россию в том, что Украина не получила место в НАТО
07 июля 2023, 00:53

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции в Праге с чешским лидером Петром Павелом заявил, что Украина может не получить приглашение в НАТО на фоне страна некоторых стран перед Россией.
«Что может быть идеальным для нас — чтобы нас пригласили в НАТО, какая формулировка может быть в приглашении — само приглашение. Понимаю, что могут быть трудности, чтобы получить объединенную поддержку всех. Кто-то оглядывается на Москву, кто-то боится России. Мы говорим о четком сигнале, о каких-то конкретных целях», — цитирует РИА Новости слова Зеленского.

Он добавил, что во время переговоров с президентом Чехии обсуждались вопросы взаимодействие стран на всех уровнях и усиления обороны Украины.

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#Зеленский
#НАТО
#Украина
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РИА Новости: МИД Франции счел необоснованными слова об использовании оружия с Украины во время протестов
07 июля 2023, 00:48

Фото: iStock/Kachura_Oleg

Пресс-секретарь французского министерства иностранных дел Анн-Клер Лежандр назвала необоснованными заявления своей российской коллеги Марии Захаровой о том, что во время недавних протестов во Франции использовалось оружие, которое Париж поставлял на Украину.
«Я не имею привычки комментировать необоснованные заявления госпожи Захаровой. В данном случае, как вы знаете, мы поставляем оружие Украине в поддержку ее действий по законной обороне», — отметила представитель внешнеполитического ведомства Франции.

Также Клер-Анн Лежандр подчеркнула, что Париж и дальше будет оказывать военную помощь Киеву вместе с союзниками, в первую очередь для усиления систем ПВО.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оружие, поставляемое Западом Киеву, применяется протестующими во Франции и бумерангом бьет по собственному народу.

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#Франция
#Украина
#Мария Захарова
#оружие
#массовые протесты
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Вице-мэр Москвы Бирюков: Городские службы приведены в режим повышенной готовности из-за гроз и ливней
07 июля 2023, 00:12

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за гроз и ливней, которые ожидаются в столице в ближайшее время, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Слова чиновника приводит в своем Telegram-канале Городское хозяйство Москвы.
«В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы переведены в режим повышенной готовности», — отметил Бирюков. В первую очередь это касается коммунальных служб, объектов жизнеобеспечения и топливно-энергетического комплекса. Кроме того, московские спасатели должны предупреждать людей о приближающейся непогоде, а также усилить патрулирование парков и зон отдыха.

Напомним, что по прогнозам синоптиков в конце недели в Москве ожидаются дожди, грозы и температура воздуха до плюс 29 градусов. При этом в пятницу и субботу может выпасти до трети месячной нормы осадков.

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#прогноз погоды
#погода
#Петр Бирюков
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В Подмосковье неизвестный облил зеленкой адвоката Пономареву
07 июля 2023, 00:00

Фото: iStock/Dzurag

В Московской области на адвоката Пономареву Елену напал неизвестный на остановке и облил зеленкой. Об этом сообщается на сайте Адвокатской палаты Московской области.
Нападение на Пономареву произошло в четверг, 6 июня. На остановке общественного транспорта неизвестный облил ее зеленкой.

«В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз», — говорится в публикации.

При этом Пономарева связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью.

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#Подмосковье
#зеленка
#адвокат
#нападение
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