Число заразившихся менингококком в Екатеринбурге увеличилось до восьми

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В Свердловской области число заразившихся менингококковой инфекцией достигло уже восьми человек, двое из которых скончались. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
«На 6 июля 2023 года зарегистрировано восемь случаев заболевания, среди которых два - летальные. Все контактные по месту работы и проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение», - говорится в сообщении ведомства.
При этом добавляется, что на территории распределительного центра Ozon действует медицинский пост. Специалисты продолжают проводить противоэпидемические мероприятия. Сотрудники Роспотребнадзора по-прежнему держат ситуацию на постоянном контроле.
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Элина Позднякова