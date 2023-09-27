Число жертв и пострадавших при пожаре на свадьбе в Ираке достигло 450

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Число погибших и пострадавших при пожаре на свадьбе в Ираке увеличилось до 450 человек. Об этом сообщили в местной организации Красного полумесяца.
«Число погибших и пострадавших в результате пожара в зале свадебных торжеств в округе Хамдания восточнее Мосула превысило 450 человек», — говорится в сообщении.При этом не уточняется, пострадали ли сами молодожены.
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Элина Позднякова