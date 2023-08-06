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Число жертв оползня в Грузии выросло до 17

Число погибших в результате оползня в грузинском регионе Рача выросло до 17 человек
06 августа 2023, 03:57

Фото: iStock/maxim4e4ek

Количество жертв природного бедствия в регионе Рача Грузии увеличилось до 17, согласно заявлению министерства внутренних дел (МВД).


«На текущий момент спасательные команды нашли 17 тел. Более 200 человек были эвакуированы в безопасные места в ходе спасательной операции», — говорится в заявлении МВД, опубликованном на официальном сайте министерства.
Согласно министерству, спасательные мероприятия в зоне стихии продолжаются третий день подряд. В операции участвуют службы пожаротушения и спасения, силы правоохранения, военные, собаки-спасатели, специализированная техника и вертолет пограничной службы.

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Полиция рассказала подробности аварии с Ладой Дэнс
МВД: в ДТП с Ладой Дэнс в Подмосковье пострадали четыре человека
05 августа 2023, 23:57

Фото: istockphoto/Dzurag

ТАСС со ссылкой на представителя Главного управления МВД России по Московской области приводит подробности аварии, в которую попала певица Лада Дэнс в Подмосковье.
Полицейские сообщили, что водитель одного из легковых автомобилей врезался в две машины, стоящие на дороге из-за предыдущего столкновения. В результате инцидента пострадали четыре человека, которых затем госпитализировали.

Как сообщает «Звезда», автомобиль такси, в котором находилась певица, отлетел в кювет. Согласно словам свидетелей, из-за аварии образовалась пробка длиной более двух километров.

Дорожно-транспортное происшествие с участием Лады Дэнс произошло вечером 5 августа в Подольске. После аварии певица не могла самостоятельно передвигаться и была вынесена на носилках в скорую, откуда ее доставили в больницу.

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#машины
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При сходе оползня в Грузии погибла россиянка
Россиянка найдена мертвой после схода оползня в грузинской Раче
05 августа 2023, 23:25

Фото: Фотобанк МО

Российская гражданка Ксения Тричева стала жертвой схода оползня в регионе Рача Грузии, сообщает Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.

«Ее тело было опознано одной из близких подруг в морге», — говорится в сообщении.
В Секции выразили свои соболезнования близким и родственникам умершей.

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В центре Москвы сгорел элитный спорткар
05 августа 2023, 21:23

Фото: iStock/trikolor

В центре Москвы, в Хилковом переулке, сгорел элитный спорткар Lamborghini. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Пожарные оперативно потушили возгорание, однако автомобиль уже не подлежит ремонту. Уточняется, что сначала загорелся двигатель, затем пламя охватило весь спорткар. Водитель успел быстро покинуть машину.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Ранее сообщалось, что в самом центре Москвы, на Моховой улице, произошла перестрелка. Её устроил водитель, попавший в ДТП. Водители не смогли поделить место на дороге и столкнулись, в результате чего один из них открыл стрельбу. Уточнялось, что он попал водителю в грудь.

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#возгорание
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Певица Лада Дэнс госпитализирована с тяжёлыми травмами после ДТП
05 августа 2023, 20:41

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Лада Дэнс срочно госпитализирована после ДТП на трассе около подмосковного Подольска. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Певица попала в ДТП в районе Подольска на трассе М-2. Её увезли на скорой помощи с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом позвоночника.

По информации источника, происшествие произошло в субботу вечером, в районе 18:00, на трассе М-2 «Крым». После аварии Лада Дэнс не смогла самостоятельно передвигаться, её унесли на носилках в автомобиль скорой помощи.

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#дтп
#госпитализация
#подольск
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Жители Подмосковья услышали несколько взрывов
05 августа 2023, 19:50

Фото: iStock/Andrey Atanov

Жители Подмосковья сообщили о трёх громких хлопках, напоминающих взрывы на территории нескольких населённых пунктов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В районах Ступино, Кашира и нескольких близлежащих посёлках жители  услышали громкий звук, напоминающий удары от взрывов. Сработала сигнализация на автомобилях. ​
В настоящее время официальные причины случившегося не названы.

Ранее сообщалось, что подобные взрывы, а также звуки работы системы ПВО услышали жители Тульской области. На небе были видны следы, напоминающие трассы от падающих дымящихся предметов.

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#пво
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В Тульской области прозвучало несколько взрывов
05 августа 2023, 19:35

Фото: istockphoto/aapsky

Жители разных районов Тульской области сообщили в соцсетях о нескольких слышанных ими сильных взрывах. Также очевидцы рассказывали о следах в небе, похожих на трассы от падающих дымящихся предметов.
Люди, которые слышали взрывы, находились в разных районах области — от Алексина и Ясногорска до самого областного центра. Официальных комментариев пока не поступало. Как сообщает телеграм-канал Mash, причиной громких хлопков стали плановые пролеты военной авиации. Никаких чрезвычайных происшествий в регионе не происходило.

О слышанных ими громких звуках, напоминающих взрывы, сообщали в соцсетях также жители Московской и Калужской областей.

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#тульская область
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Пассажиры перевернувшегося в Карелии судна отказались от медицинской помощи
05 августа 2023, 18:04

Фото: iStock/Yury Karamanenko

На борту перевернувшегося в Карелии маломерного судна находилось девять человек, которые отказались от медицинской помощи. Об этом РИА Новости сообщили в ЕДДС Лахденпохского района.
По предварительной версии, судно перевернулось из-за перегруза. Местный житель оперативно пришёл на помощь и помог пассажирам выбраться на берег. Все девять человек, находящиеся на борту, отказались от медицинской помощи.

Ранее министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков сообщил, что в Карелии, в районе посёлка Тиурула, перевернулось небольшое судно. Предполагалось, что в результате происшествия пострадали десять человек.

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#судно
#происшествие
#скорая помощь
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В Карелии перевернулось маломерное судно, есть пострадавшие
05 августа 2023, 17:41

Фото: iStock/TerryKelly

В Лахденпохском районе Карелии перевернулось небольшое судно, в результате чего, по предварительным данным, пострадало десять человек. Об этом в своём Telegram-канале сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Он написал, что происшествие произошло в районе посёлка Тиурула. На борту находилось десять человек. Информация о количестве пострадавших уточняется.

В настоящее время на место выехали сотрудники карельского центра медицины катастроф и специалисты бригады скорой помощи.

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#скорая помощь
#расследование
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На Кубани нетрезвый мужчина утонул сразу после сделанного предложения руки и сердца
05 августа 2023, 17:39

Фото: istockphoto/Nastco

В городе Тимашевск Краснодарского края утонул в реке, ныряя в нетрезвом состоянии. Трагедия случилась сразу после того, как он сделал предложение своей девушке.
Пара влюбленных пошла отдохнуть на берег реки. Молодые люди решили сначала немного выпить на берегу, передает сетевое издание «КП - Краснодар». Затем 34-летний мужчина сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, которое она с радостью приняла. После этого они пошли нырять в реку с пирса.

В какой-то момент мужчина вдруг начал захлебываться и тонуть. Девушка стала звать на помощь. На крики прибежали другие отдыхающие и вытащили мужчину из воды. Он был без сознания. Также подоспели местные спасатели, которые пытались проводить реанимационные мероприятия. Однако подъехавшие врачи скорой помощи зафиксировали смерть мужчины.

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Подмосковье ищет медработников