Число жертв оползня в Грузии выросло до 17

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Количество жертв природного бедствия в регионе Рача Грузии увеличилось до 17, согласно заявлению министерства внутренних дел (МВД).
«На текущий момент спасательные команды нашли 17 тел. Более 200 человек были эвакуированы в безопасные места в ходе спасательной операции», — говорится в заявлении МВД, опубликованном на официальном сайте министерства.Согласно министерству, спасательные мероприятия в зоне стихии продолжаются третий день подряд. В операции участвуют службы пожаротушения и спасения, силы правоохранения, военные, собаки-спасатели, специализированная техника и вертолет пограничной службы.
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