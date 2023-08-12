Число жертв пожаров на Гавайях возросло до 67

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Численность погибших из-за пожаров на Гавайях достигла 67 человек, по данным официальных источников округа Мауи.
«Зафиксирована смерть 67 людей», - указано на сайте округа. В документе также подчеркивается, что пожар в Лахайне по-прежнему не ликвидирован.Лесные пожары, разразившиеся на островах Мауи и Большом острове из-за знойной погоды, усиливаются из-за мощного ветра, который принес с собой ураган «Дора». Некоторые очаги пламени распространяются на территорию в 400 гектаров. Огнем были уничтожены различные населенные пункты, включая популярный у туристов Лахайна.
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Артем Кузьмин