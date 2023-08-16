Число жертв природных пожаров на Гавайях превысило сотню

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Количество жертв лесных пожаров на Гавайях увеличилось до 101 человека, сообщил губернатор штата Джош Грин, согласно информации телеканала CNN.
Пожары в лесах на островах Мауи и Большом возникли из-за сухости и высоких температур и усиливаются вследствие сильных порывов ветра, вызванных ураганом «Дора». Некоторые очаги пожара распространились на территории размером до 400 гектаров.
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