Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2 тысячи человек

Фото: iStock/Olena_Z
Число жертв пятничного землетрясения в Марокко достигло уже 2 012. Пострадали 2 059 человек, из которых 1 404 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило МВД африканского королевства.
Магнитуда землетрясения, которое произошло в ночь с 8 на 9 сентября, составила около 6,9 баллов по шкале Рихтера. Основной удар пришелся на район города Марракеш, где проживают 839 тысяч человек. Разрушения затронули также исторический центр города Медину, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это стало самым разрушительным землетрясением в королевстве за минувший аек, подчеркнули в Национальном геофизическом институте Марокко.
После первого, наиболее сильного землетрясения сейсмологи зафиксировали по меньшей мере еще четыре более слабых толчка, магнитуда которых составляла 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3 балла по шкале Рихтера соответственно.
По сообщению министерства иностранных дел РФ, российских граждан среди погибших нет. Несмотря на это, президент России Владимир Путин уже отправил королю Марокко Мухаммеду VI телеграмму с выражением соболезнований в связи с последствиями страшного стихийного бедствия.
Читайте также:
Жертвами землетрясения в Марокко стали уже 1305 человек
Появилось видео первых секунд землетрясения в Марокко
Названо число погибших из-за землетрясения в Марокко
После первого, наиболее сильного землетрясения сейсмологи зафиксировали по меньшей мере еще четыре более слабых толчка, магнитуда которых составляла 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3 балла по шкале Рихтера соответственно.
Читайте также:
Жертвами землетрясения в Марокко стали уже 1305 человек
Названо число погибших из-за землетрясения в Марокко
Артем Путинцев