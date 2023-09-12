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Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2,8 тысячи

12 сентября 2023, 00:18
Фото: iStock/Elena-studio

Фото: iStock/Elena-studio

Число жертв мощного землетрясения в Марокко в ночь на 9 сентября продолжает расти. Об этом пишет RG.RU.
В настоящее время известно о 2862 погибших. Еще 2562 человека получили травмы разной тяжести.

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#травмы
#землетрясение
#пострадавшие
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ФСБ изъяла незаконную партию краба на 50 млн рублей в ресторанах Москвы
12 сентября 2023, 00:40

Фото: iStock/Sergey Kurganskiy

ФСБ в ходе проверки ресторанов Москвы выявила незаконный сбыт более восьми тонн краба почти на 50 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В настоящий момент следователями допрошены больше десятка сотрудников и директоров столичных ресторанов», — цитирует агентство слова собеседника.

Сейчас в рамках уголовного дела проводятся необходимые экспертизы. По версии следствия, столичные рестораторы состояли в сговоре с поставщиками и закупали краба в обход установленных санитарных процедур. Фигуранты могут получить наказание в виде шести лет лишения свободы.

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#москва
#рестораны
#продукты
#уголовное дело
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СМИ: в Греции застрелили шестерых иностранцев, предположительно﻿, албанцев
Прото тема: в Греции застрелили шесть иностранцев, предположительно﻿, албанцев
11 сентября 2023, 23:48

Фото: istockphoto/Konstantin Shashkov

По информации портала «Прото тема», в городке Луца (Артемида) на Восточной Аттике произошла стрельба, в результате которой погибли шесть иностранных граждан. Инцидент случился в понедельник во второй половине дня.
Согласно данным, неизвестные напали на автомобиль, в котором находились шесть пассажиров, и открыли по нему огонь из 25 выстрелов. По всей видимости, пассажиры стали жертвами западни. Полиция сейчас ведет поиск мотоцикла и черной машины, на которых, по предварительным данным, скрылись преступники.

Автомобиль, в котором находились погибшие, был с немецкими номерами. Пятеро из них находились внутри машины, а еще один мужчина был найден поблизости от автомобиля. По информации «Прото тема», предполагается, что стрельба связана с криминальной деятельностью. Согласно информации телеканала ERT, погибшие были гражданами Албании.

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#всу
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В Курской области с украинского БПЛА сбросили взрывное устройство
Старовойт: В Курской области с украинского БПЛА сбросили взрывное устройство
11 сентября 2023, 23:32

Фото: iStock/vadimrysev

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Рыльске с украинского БПЛА сброшено взрывное устройство. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, два здания получили повреждения. 

«В Рыльске с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал. Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина», — говорится в публикации.

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#бпла
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#всу
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Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 2862 человек
Hespress: число погибших при землетрясении в Марокко достигло 2862 человек
11 сентября 2023, 23:04

Фото: iStock/cenkertekin

Как сообщает газета Hespress со ссылкой на министерство внутренних дел королевства, количество жертв в результате землетрясения в Марокко составило 2862 человека, а число пострадавших превысило 2,5 тысячи человек.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября, с эпицентром на расстоянии 80 километров от Марракеша и на глубине 10 километров. После этого произошло не менее четырех афтершоков с магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. В ответ на эту трагедию король Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.

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Россиянин в наркотическом опьянении пытался выйти из самолета в воздухе
Пассажир рейса из Таиланда в Москву попытался открыть дверь самолета в полете
11 сентября 2023, 22:06

Фото: iStock/undefined undefined

Нетрезвый россиян, по пути из Таиланда, попытался открыть дверь самолета прямо на ходу, сообщает Telegram-канал Aviaincident.
По информации СМИ, инцидент произошел 10 сентября на борту самолета, выполнявшего рейс из Бангкока в Москву.

Россиянин внезапно вскочил со своего места, ломанулся к аварийному выходу и начал открывать его. К счастью, авантюра не удалась. Мужчину схватили бортпроводники и привязали к креслу. 

Когда самолет приземлился в Шереметьево – бунтаря передали полиции. Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения.

Подробности воздушного происшествия устанавливаются.

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#инцидент
#происшествия
#таиланд
#наркотики
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В Таиланде задержали бойца UFC из Чечни Асхабова за пытки и ограбление
На Пхукете задержан боец UFC из Чечни Хусейн Асхабов и его брат-близнец
11 сентября 2023, 20:57

Фото: iStock/BrianAJackson

На Пхукете задержали бойца UFC из Чечни Хусейна Асхабова и его брата-близнеца по подозрению в пытках и ограблении, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации тайской полиции, 3 сентября несколько неизвестных мужчин ворвались на виллу итальянского бизнесмена. Он пытали хозяина всю ночь, в том числе утюгом, а затем скрылись, выкрав 40 тысяч евро наличными, несколько дорогих часов, технику, а также паспорт хозяина. Общий ущерб от ограбления составил 300 тысяч евро.

Предположительно, в составе преступной группы были братья Асхабовы и еще несколько граждан Казахстана.

Асхабовых задержали, а их сообщникам, по предварительным данным, удалось скрыться.

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Сбой произошел на салатовой ветке московского метро из-за человека на путях
11 сентября 2023, 20:48

Фото: iStock/spacedrone808

Сбой произошел на салатовой ветке московского метро из-за человека на путях, об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, сбой произошел на южном участке Люблинско-Дмитровской линии 11 сентября.

Отмечается, что около 19:15 вечера были увеличены интервалы движения поездов. Однако, уже десять минут спустя движение пришло в норму.

Подробности происшествия пока не сообщаются. О состоянии упавшего ничего неизвестно. 

Ровно месяц назад, 11 августа, на станции «Севастопольская» московского метро мужчина упал на рельсы и погиб. При этом, как мужчина оказался на путях так и не было раскрыто. 

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#человек
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Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 2681 человека
Hespress: число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 2681
11 сентября 2023, 20:46

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 2681. Об этом сообщает газета Hespress со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
По информации руководителя отдела в Национальном геофизическом институте Марокко Насера Джабура, последнее землетрясение стало самым разрушительным для государства за последний век. Также сообщается о проблемах с водой и электричеством в сильно пострадавших районах.

Напомним, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) ранее сообщил о землетрясении магнитудой 6,9, которое произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. После этого было зафиксировано еще несколько толчков магнитудами от 4,8, до 3,3.

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#электричество
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Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Народный совет ДНР: военкор Дубовой погиб в ДТП
11 сентября 2023, 20:32

Фото: iStock/SergeyPankratov

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский сообщил, что военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка.
Отмечается, что происшествие случилось на перекрёстке бульвара Шевченко и улицы Артёма. По словам Бердичевского, Дубового сбила машина, когда он пошел за цветами для своей жены.

Напомним, ранее военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил ранения.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле со стороны украиснких войск гражданской машины, которая следовала из Васильевки в село Владимировка.

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