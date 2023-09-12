Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2,8 тысячи

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Число жертв мощного землетрясения в Марокко в ночь на 9 сентября продолжает расти. Об этом пишет RG.RU.
В настоящее время известно о 2862 погибших. Еще 2562 человека получили травмы разной тяжести.
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Диана Аванесян