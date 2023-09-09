Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 296 человек

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Число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 296 человек, еще 153 человека получили ранения, сообщает Марокканское информационное агентство (MAP) со ссылкой на данные министерства внутренних дел.
«Число жертв землетрясения... составило 296 человек, а также пострадали 153 человека», — отмечается в сообщении агентства.Напомним, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) ранее сообщил о землетрясении магнитудой 6,9, которое произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша.
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Артем Кузьмин