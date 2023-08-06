Число жертв железнодорожной катастрофы в Пакистане выросло до 30. 

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В воскресенье стало известно, что скорый поезд, следовавший из Карачи в Абботтабад, потерпел крушение в районе города Навабшах (провинция Синд). Об этом сообщает Associated Press.
Отметим, что всего с рельсов сошли десять вагонов. Движение поездов в этом направлении перекрыто.
При этом уточняется, что число погибших и пострадавших выросло до с 40 до 60, об этом рассказали в железнодорожных службах страны. На месте крушения продолжают работать спасательные службы.
Министр железных дорог Пакистана Хаваджа Саад Рафик сообщил, что возможная причина катастрофы техническая неисправность. Также он не исключил вероятность подрыва.
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При этом уточняется, что число погибших и пострадавших выросло до с 40 до 60, об этом рассказали в железнодорожных службах страны. На месте крушения продолжают работать спасательные службы.
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Дана Игумнова