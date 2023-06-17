«Чистилище»: Так журналист из ЮАР описал пребывание на заблокированном самолете в Варшаве

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Напомним, Африканская делегация обвинила польские власти в саботаже и расизме. Они заявили, что представители посольства ЮАР в Варшаве пытались вести переговоры с польской стороной, однако, те требовали с делегации некие документы и разрешения, а зачастую и вовсе отказывались говорить по-английски. Отмечается, что одна из темнокожих сотрудниц Рамафосы подверглась процедуре обыска с раздеванием.
Журналист также отметил, что на борту самолета они провели больше суток.
Ранее «Радио 1» сообщало, что пользователи Twitter подловили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу на лжи, после того, как он заявил, что в день приезда делегации ЮАР в Киев Россия обстреляла город. «Африканские делегаты назвали эту историю мистификацией. Звучала сирена воздушной тревоги, но это было просто представление, чтобы их напугать», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.