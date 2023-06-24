Что известно о призыве Пригожина к вооруженному мятежу?

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Минобороны РФ в ответ на обвинения сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Пригожина, не соответствует действительности.
Посты в ночь на субботу уже организованы в районе штаба Южного военного округа на территории Ростова-на-Дону.
Важнейшие объекты российской столицы уже взяты под усиленную охрану. На территории города усилены меры безопасности.
В Минобороны РФ заявили, что Украина готовится к наступлению после провокации главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
На «Первом канале» вышел экстренный выпуск новостей, в котором все заявления Пригожина назвали фейком.
Ранее «Радио 1» сообщало, что все офицеры Росгвардии Центрального округа прибыли в свои подразделения по тревоге.