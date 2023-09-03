CNN: Десятки тысяч гостей американского фестиваля Burning Man застряли в пустыне из-за ливней

Фото: iStock/Kamran_Khan
Тысячи участников фестиваля Burning Man оказались «в пустынной ловушке» d inиз-за мощных ливней. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Мощнейший ливень превратил дороги в грязь. Из-за проблем с непогодой в лагере была приостановлена уборка тысяч переносных туалетов. Также по дорогам запрещено движение любых автомобилей кроме машин скорой помощи.
Из-за дождей отменены различные арт-программы. Организаторы уже предупредили участников, что проливные дожди будут идти ещё несколько дней.
Людей призывают не покидать пустыню Блэк-Рок в штате Невада, где проходит фестиваль, а также экономить еду и воду.
Читайте также:
В Турции началось наводнение после мощных дождей
В Японии более тысячи человек оказались
В Индии 15 туристов из РФ заблокированы в горах из-за наводнений
Из-за дождей отменены различные арт-программы. Организаторы уже предупредили участников, что проливные дожди будут идти ещё несколько дней.
«Ворота и аэропорт Блэк-Рок-Сити останутся закрыты на въезд и выезд. Экономьте продовольствие, еду и топливо, укройтесь в теплом и безопасном месте», — отмечают организаторы.Фестиваль музыки и искусств Burning Man вот уже несколько лет проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, и ежегодно его посещают около 70 тысяч человек. Они создают в пустыне арт-объекты и необычные транспортные средства, которые сжигают в конце фестиваля.
Читайте также:
В Турции началось наводнение после мощных дождей
В Индии 15 туристов из РФ заблокированы в горах из-за наводнений
Артем Путинцев