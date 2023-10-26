CNN: Минимум 22 человека погибли и 60 пострадали в результате стрельбы в США

По меньшей мере 22 человека погибли и 60 пострадали в результате стрельбы в американском городе Льюистоне (штат Мэн). Об этом сообщает телеканал CNN

По предварительной информации, огонь из винтовки открыл неизвестный мужчина — сначала в местном баре, а затем в боулинге. Сейчас он уже задержан полицией, а к расследованию подключилось ФБР. Президенту США Джо Байдену доложили о трагедии, но ни Белый дом, ни правоохранительные органы пока не рассматривают случившееся как теракт.



