CNN: Минимум 22 человека погибли и 60 пострадали в результате стрельбы в США

Фото: iStock/kenlh
По меньшей мере 22 человека погибли и 60 пострадали в результате стрельбы в американском городе Льюистоне (штат Мэн). Об этом сообщает телеканал CNN
По предварительной информации, огонь из винтовки открыл неизвестный мужчина — сначала в местном баре, а затем в боулинге. Сейчас он уже задержан полицией, а к расследованию подключилось ФБР. Президенту США Джо Байдену доложили о трагедии, но ни Белый дом, ни правоохранительные органы пока не рассматривают случившееся как теракт.
На середину августа 2023 года в США были зафиксировано больше случаев массовой стрельбы, чем в предыдущие годы, страна может установить новый антирекорд, сообщил ранее портал Gun Violence Archive, который ведет статистику по таким инцидентам.
За первые 227 дней года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и в округе Колумбия. Аналитики портала отметили также, что за это время в стране произошло уже 28 массовых убийств. Отмечается, что наибольшее количество таких эпизодов приходится на годы правления администрации президента Джо Байдена.
Читайте также:
JP: В Детройте жестоко убита лидер еврейской общины города раввин Саманта Уолл
Аналитики: США идут на рекорд по случаям массовой стрельбы
Пять человек пострадали в результате стрельбы в Сиэтле
На середину августа 2023 года в США были зафиксировано больше случаев массовой стрельбы, чем в предыдущие годы, страна может установить новый антирекорд, сообщил ранее портал Gun Violence Archive, который ведет статистику по таким инцидентам.
За первые 227 дней года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и в округе Колумбия. Аналитики портала отметили также, что за это время в стране произошло уже 28 массовых убийств. Отмечается, что наибольшее количество таких эпизодов приходится на годы правления администрации президента Джо Байдена.
Читайте также:
JP: В Детройте жестоко убита лидер еврейской общины города раввин Саманта Уолл
Аналитики: США идут на рекорд по случаям массовой стрельбы
Пять человек пострадали в результате стрельбы в Сиэтле
Артем Путинцев