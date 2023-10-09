CNN: Не менее трех граждан США погибли при атаке ХАМАСа на Израиль

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Как минимум три гражданина Соединённых Штатов погибли при атаке на Израиль со стороны боевиков палестинского движения ХАМАС 7 октября, сообщил телеканал CNN.
Обстоятельства и точное место гибели американцев при этом не уточняются.
Ранее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил о том, что более 100 граждан Израиля взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Среди них высокопоставленные военные.
Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.
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Артем Путинцев