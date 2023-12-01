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CNN: СБУ устроили диверсию в железнодорожном тоннеле в Бурятии

01 декабря 2023, 09:22
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

Служба безопасности Украины (СБУ) устроили диверсию в железнодорожном тоннеле в Бурятии, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
«Пожар, который произошел в поезде, следовавшем по стратегическому железнодорожному туннелю в Бурятии, был делом рук СБУ», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.

По его словам, взрывные устройства привели в действие во время движения поезда по железной дороге.


При этом, представители СБУ никаких официальных комментариев на этот счёт пока не давали.

Напомним, 30 ноября в грузовом перегоне в Бурятии загорелась цистерна с топливом. Тогда предполагалось, что причиной возгорания стало замыкание кабельной сети.

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В Приамурье двое мужчин убили хозяина пасеки и коллегу, а затем сожгли тела
01 декабря 2023, 10:02

Фото: iStock/FOTOKITA

Жителей Приамурья и Хабаровска обвиняют в убийстве хозяина пасеки и коллеги, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет по Амурской области.
Обвиняемые работали на пасеке, расположенной недалеко от села Кундур Архаринского округа.

17 ноября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они обокрали дом хозяина пасеки и забрали из него оружие. После этого они застрелили своего коллегу, а затем нанесли телесные повреждения 65-летнему начальнику. 

Вместе с награбленным, обвиняемые попытались скрыться на автомобиле, однако, попали в ДТП. После этого один из них сбежал в село, а второй вернулся на пасеку, где обнаружил хозяина живым. Он схватил топор, добил его, а заетм поджёг пасеку.

Оба обвиняемых арестованы, против них возбуждено уголовное дело.

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В Дагестане учителя информатики похитили за измену

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#оружие
#дом
#уголовное село
#убийство
#грабёж
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В Дагестане учителя информатики похитили за измену
01 декабря 2023, 09:48

Фото: iStock/Oleksandr Sadovenko

В Дагестане двое мужчин затолкали в машину учителя информатики, а затем высадили голым в самом людном месте, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 33-летнего учителя информатики сельской школы в Хасавюртовском районе подкараулили после работы и силой затолкали в машину. Его катали по населённому пункту около 40 минут, а затем раздели догола и выбросили из авто в самом людном месте.

Выяснилось, что похищенный крутил роман с замужней коллегой. Именно её муж, взяв с собой родственника, и решил таким образом наказать педагога. 

Обоих мужчин уже задержали, против них возбудили уголовное дело по статьям «Похищение человека с применением насилия» и «Хулиганство».

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#уголовное похищение
#хулиганство
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#дагестан
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В Серове воспитательница детского сада вывихнула руку трёхлетнему ребёнку
01 декабря 2023, 08:43

Фото: iStock/SB Arts Media

В Свердловской области воспитательница детского сада вывихнула руку трёхлетнего ребёнка, об этом мать пострадавшей девочки рассказала каналу «Россия Урал».
Инцидент произошёл в детском саду города Серов.

По словам матери, она своими глазами видела, как воспитательница со всей силы дёрнула руку её маленькой дочери. При этом, после случившегося, женщина просто дала ребёнку попить воды и начала засовывать вывихнутую руку девочки в рукав комбинезона.

Мать переживает за ту боль, которую испытала её дочь. 

В детском саду же заявили, что произошедшая травма является несчастным случаем. Руководство заявило, что воспитательница, дёрнувшая зу руку ребёнка, получила дисциплинарный выговор.

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#воспитатель
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В «Аэрофлоте» рассказали подробности об экстренной посадке в Южно-Сахалинске
01 декабря 2023, 08:26

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Падения давления на одном из шести колёс стойки шасси стало причиной экстренной посадки самолёта в Южно-Сахалинске, об этом сообщили в пресс-службе компании «Аэрофлот».
Напомним, об аварийной посадке летевшего из Москвы Boing-737 сообщили в ГУМЧС по региону. Тогда стало известно, что самолёт экстренно сел в аэропорту Южно-Сахалинска в 09:34 (01:34 по московскому времени). При этом, отмечалось, что никто из находившихся на борту не пострадал. 

«Сработала индикация о падении давления на одном из шести колёс стойки шасси. В соответствии с правилами выполнения полетов экипаж выполнил все необходимые в данном случае процедуры, в том числе оповестили наземные службы аэропорта», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе авиакомпании. 

В «Аэрофлоте» отметили, что экипаж воздушного судна совершил аварийную посадку с соблюдением всех необходимых правил.

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#аэропорт
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В Ростовской области возбудили дело против полицейских из отдела наркоконтроля
01 декабря 2023, 08:03

Фото: iStock/simpson33

В Ростовской области возбудили уголовное дело против трёх полицейских, которые угрожали местным жителям подбросить наркотики, требуя взятку, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 27-летний Игорь Шиян, 23-летний Вугар Иманов и 25-летний Рустам Юсубов работали в ростовском отделе по контролю за наркотиками. В конце октября всех троих уволили из правоохранительных органов, после проведения внутренней проверки.

Удалось выяснить, что ещё в августе 2022 года они ворвались в ​квартиру к трём местным жителям, избили их и заявили, что они должны заплатить полицейским три миллиона рублей. В противном случае им подкинут наркотики. 

В настоящий момент против всех троих возбуждено ​уголовное дело о вымогательстве.

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#проверки
#уголовное полиция
#вымогательство
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В Хабаровске три человека погибли при пожаре в пятиэтажке
МЧС: В Хабаровске три человека погибли при пожаре в пятиэтажке
01 декабря 2023, 07:18

Фото: Фотобанк Московской области

В Хабаровске три человека погибли в пожаре в пятиэтажном доме. Об этом ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщило в своём Телеграм-канале.
«Вызов на телефон пожарно-спасательной службы поступил от очевидцев в 02:12 1 декабря (19:12 30 ноября по мск). Огонь возник в пятиэтажном жилом доме, который ранее был общежитием. В нем планировка жилых помещений секционная, в одной из таких секций на третьем этаже и случился пожар», — говорится в публикации.

В квартире сначала вспыхнули домашние вещи, после чего огонь распространился по коридорам и другим этажам. Спасатели, прибывшие на место происшествия, эвакуировали из жилого дома десять человек. Ещё десять жителей пятиэтажке выбрались на улице без посторонней помощи. Три человека погибли, уточнили в МЧС.

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В ДТП под Новосибирском погибли двое детей 12 и трёх лет

Женщина одним ударом убила мужа из-за нежелания отвезти ее в Дубай

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#спасатели
#мчс
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#человек
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#дома
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Женщина одним ударом убила мужа из-за нежелания отвезти ее в Дубай
NDTV: в Индии жена одним ударом в нос убила мужа, отказавшегося везти ее в Дубай
01 декабря 2023, 06:40

Фото: iStock/gorodenkoff

В городе Пуна, Индия, женщина была арестована за смерть своего мужа после удара по его носу из-за отказа отправиться в Дубай на ее день рождения. Сообщил об этом канал NDTV со ссылкой на местную полицию.
По словам индийских правоохранителей, 36-летний мужчина скончался вследствие удара, который нанесла ему его 38-летняя супруга Ренука после его отказа от путешествия. Удар оказался настолько сильным, что вызвал обильное кровотечение у мужа, Нихила.

Местный представитель полиции отметил, что в результате удара у Нихила были сломаны нос и несколько зубов, а сильное кровотечение привело к потере им сознания.

После инцидента мужчина скончался. Полиция задержала женщину и возбудила уголовное дело в связи с этим случаем для дальнейшего расследования.

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Названа причина аварийной посадки самолета в аэропорту Южно-Сахалинска
Shot: лайнер совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за спущенного шасси
01 декабря 2023, 06:33

Фото: istock / welcomeinside

Telegram-канал Shot сообщил о нештатной посадке пассажирского самолета в аэропорту Южно-Сахалинска из-за проблем с шасси.
По данным источника, во время полета возникли проблемы с давлением в правом шасси. В ответ на эту ситуацию были мобилизованы экстренные службы, подготовленные к возможной аварийной посадке.

На момент посадки воздушного судна, следовавшего из Москвы, на борту находилось 422 пассажира. Посадка прошла без инцидентов, и пострадавших среди них не было.

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В ДТП под Новосибирском погибли двое детей 12 и трёх лет
Двое детей 12 и трёх лет погибли в ДТП под Новосибирском — МВД
01 декабря 2023, 06:08

Фото: iStock/NadiaCruzova

В Новосибирской области в дорожной аварии погибли двое детей, ещё один человек пострадал. В региональном ГУМВД сообщили, что на встречной полосе столкнулись грузовик и легковая иномарка. Об этом пишет РИА Новости.
По предварительным данным, 30 ноября вечером женщина 1990 года рождения двигалась по автодороге К-17р за рулём автомобиля Renault Symbol. На 143-м км она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком Freightliner.

«После столкновения оба автомобиля совершили съезд в кювет. В результате ДТП погибли двое несовершеннолетних пассажиров трёх и двенадцати лет, травмирована водитель-женщина легкового автомобиля», — проинформировали в ГУМВД по Новосибирской области.

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